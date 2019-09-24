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HaberlerBorsa

Borsa, günü düşüşle tamamladı

AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,22 değer kaybıyla 100.020,65 puandan tamamladı

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 216,06 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,08, holding endeksi yüzde 0,43 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,34 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,93 ile metal, ana sanayi oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 100.716,15 seviyesini gören BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçti ve 100.000 puanın hemen üstünde dengelendi.

Analistler, New York'ta devam eden Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu'ndan gelecek haber akışının takip edildiğini bildirdi.

Yarın yurt içinde sektörel güven endeksleri, iktisadi yönelim istatistikleri, reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Japonya'da hizmet sektörü ve imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi, Almanya'da Ifo endeksleri ve ABD'de Conference Board tüketici güveni başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 98.900 seviyelerinin destek, 102.500 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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