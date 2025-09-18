Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 117,74 puan azalırken, toplam işlem hacmi 155,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,98, holding endeksi yüzde 0,40 değer kaybetti.

Sektör endekslerini arasında en fazla yükselen yüzde 2,01 ile finansal kiralama faktoring, en çok değer kaybeden bankacılık oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yaptığı açıklamaların ardından pozitif bir seyir izlenirken, BIST 100 endeksi küresel piyasalardan ayrışarak bankacılık endeksi öncülüğünde günü negatif bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 12 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 247 milyon dolar azalışla 177 milyar 860 milyon dolara indi.

Bununla birlikte bugün yayınlanan TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinde "Yakın döneme ilişkin veriler, talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğunu göstermektedir" ifadesine yer verildi.

Analistler, yarın yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonunun, yurt dışında ise Japonya'da Japonya Merkez Bankasının (BoJ) faiz kararı, Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileriyle birlikte BoJ Başkanı Kazuo Ueda ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde açıklamalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.900 ve 10.800 seviyelerinin destek, 11.200 ve 11.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.