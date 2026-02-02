Habertürk
        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü düşüşle tamamladı - Borsa Haberleri

        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,57 değer kaybederek 13.620,95 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 19:02 Güncelleme: 02.02.2026 - 19:02
        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 217,34 puan azalırken, toplam işlem hacmi 236,8 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 1,24, holding endeksi yüzde 1,67 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,62 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 7,49 ile madencilik oldu.

        Küresel piyasalar, ABD'de hükümetin kısmi olarak yeniden kapanmasının yol açtığı belirsizliklerle yatırımcıların kar realizasyonu ve nakde yönelme eğiliminin öne çıkması sonucu varlık fiyatlarında görülen geri çekilmenin etkisiyle haftaya negatif başladı.

        Analistler, yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.500 ve 13.400 puanın destek, 13.700 ve 13.800 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        Bu arada AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocakta Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 4,21 artacağını tahmin etti.

        Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 4,21) bir önceki ay yüzde 30,89 olan yıllık enflasyonun ocakta yüzde 29,86'ya ineceği tahmin ediliyor.

        Ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması ise ocak ayı itibarıyla yüzde 23,73 oldu.

