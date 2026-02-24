Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.050,83 %-0,08
        DOLAR 43,8456 %0,01
        EURO 51,7071 %0,03
        GRAM ALTIN 7.259,76 %-1,63
        FAİZ 36,21 %0,11
        GÜMÜŞ GRAM 124,00 %-1,08
        BITCOIN 63.988,00 %-0,89
        GBP/TRY 59,3607 %0,30
        EUR/USD 1,1788 %0,03
        BRENT 71,16 %-0,48
        ÇEYREK ALTIN 11.869,71 %-1,63
        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü düşüşle tamamladı - Borsa Haberleri

        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,08 değer kaybederek 14.050,83 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 19:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Borsa günü düşüşle tamamladı

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,89 puan azalırken, toplam işlem hacmi 172,4 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,29, holding endeksi yüzde 0,11 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 5,00 ile finansal kiralama faktoring, en çok değer kaybeden ise yüzde 4,22 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

        Küresel piyasalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerinde agresif tutum sergilemesi ve yapay zekaya dair endişelerin gölgesinde karışık bir seyir izliyor.

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne negatif başlamasının ardından en düşük 13.897,24 seviyelerini test etti. Bu seviyeden aldığı destekle 14.000 puanın üzerine yükselmesine karşın endeks, günü negatif bir seyirle tamamladı.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, şubatta, 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre, piyasa katılımcıları için 0,1 puan azalarak yüzde 22,10 seviyesine, reel sektör için 0,90 puan düşerek yüzde 32'ye gerilerken hanehalkı için değişmeyerek yüzde 48,81 seviyesinde gerçekleşti.

        Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, 2025 yılı Aralık ayında 188 milyar 551 milyon dolar oldu.

        Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşması ile haftalık mortgage başvurularının, Almanya'da büyüme ve Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 13.800 puanın destek, 14.200 ve 14.300 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Erzurum'da sis nedeniyle zincirleme kaza: yaralılar var

        Erzurum'da sis nedeniyle zincirleme kaza: yaralılar var.  (DHA)  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde
        "Meclis sorumluluğu yerine getirdi"
        "Meclis sorumluluğu yerine getirdi"
        Galatasaray'da rota yeniden Koopmeiners!
        Galatasaray'da rota yeniden Koopmeiners!
        Yağmur Çoban davasında mahkemeden 'keşif' kararı
        Yağmur Çoban davasında mahkemeden 'keşif' kararı
        24 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        24 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Osimhen'de maaş spekülasyon, ağrı gerçek
        Osimhen'de maaş spekülasyon, ağrı gerçek
        'Adem Amca'ya sürpriz! Yaren yok, Nazlı yuvada
        'Adem Amca'ya sürpriz! Yaren yok, Nazlı yuvada
        Tam 20 km sürüklendi! Kaputtaki dehşeti anlattı!
        Tam 20 km sürüklendi! Kaputtaki dehşeti anlattı!
        Ramazan Günlüğü 6. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 6. Bölüm
        Çinli iş insanını bu kadın ölüme götürdü!
        Çinli iş insanını bu kadın ölüme götürdü!
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi
        Kıvanç Tatlıtuğ ifade verdi
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Anne ile yavrusunu ölümsüzleştirdi! Birinci seçildi
        Anne ile yavrusunu ölümsüzleştirdi! Birinci seçildi
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!
        Beşiktaş böyle ayağa kalktı!