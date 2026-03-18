Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.115,13 %-0,78
        DOLAR 44,2156 %0,06
        EURO 51,0004 %-0,04
        GRAM ALTIN 6.913,83 %-2,80
        FAİZ 40,38 %0,75
        GÜMÜŞ GRAM 109,16 %-3,16
        BITCOIN 71.457,00 %-4,14
        GBP/TRY 58,9325 %-0,22
        EUR/USD 1,1515 %-0,22
        BRENT 108,93 %5,28
        ÇEYREK ALTIN 11.304,11 %-2,80
        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü düşüşle tamamladı - Borsa Haberleri

        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,78 değer kaybederek 13.115,13 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 18:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 102,47 puan azalırken, toplam işlem hacmi 134,1 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 1,15, holding endeksi yüzde 1,77 değer kaybetti.

        Sektör endekslerini arasında en çok yükselen yüzde 1,37 ile finansal kiralama faktoring, en çok değer kaybeden ise yüzde 4,78 ile madencilik oldu.

        Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki gelişmelerin petrol fiyatlarında sert yükselişlere yol açmasının ekonomik yavaşlamayı tetikleyebileceği ve enflasyonist baskıları artırabileceği endişesiyle negatif seyrederken, yatırımcıların odağı bugün açıklanacak ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararları ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerine çevrildi.

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel piyasalara paralel olarak pozitif başladığı günde en yüksek 13.298,53 puanı görmesinin ardından, artan jeopolitik endişelerin etkisiyle günü satıcılı tamamladı.

        Analistler, Orta Doğu'dan gelecek haber akışının yanı sıra yarın yurt içinde haftalık uluslararası rezervler ve döviz likiditesi verilerinin, yurt dışında ise büyük merkez bankalarının faiz kararları ve başkanlarının açıklamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

        Borsa İstanbul'un yarın Ramazan Bayramı nedeniyle erken kapanacağını da kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.000 ve 12.900 puanın destek, 13.200 ve 13.300 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
