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        Borsa günü düşüşle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,12 değer kaybederek günü 8.333,14 puandan tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 18:39 Güncelleme: 04.10.2023 - 18:40
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        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 180,39 puan azalırken, toplam işlem hacmi 150,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

        Bankacılık endeksi yüzde 1,56 ve holding endeksi yüzde 1,66 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,96 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 3,61 ile ulaştırma oldu.

        ABD'de açıklanan verilere göre, ülkede özel sektör istihdamı, eylülde 89 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artarken, Ocak 2021'den bu yana en düşük istihdam artışı gerçekleşti.

        Ülkede, fabrika siparişleri, ağustos ayında yüzde 1,2 ile piyasa beklentilerinin üzerinde artış gösterdi. Öte yandan ABD'de Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW) işçilerinin grevi devam ederken, en büyük sağlık kuruluşlarından Kaiser Permanente'nin 75 binden fazla çalışanı kötü iş koşulları nedeniyle greve başladı.

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        Yüzde 4,80'i aşarak 16 yılın en yüksek seviyesine ulaşan ABD 10 yıllık tahvil faizi ise yüzde 4,75'te dengelendi.

        Analistler, ABD'de açıklanan verilerden gelen karışık sinyallerle küresel piyasalarda dalgalı bir seyir izlendiğini belirtti.

        Dün ülkede JOLTS açık iş sayısının piyasa beklentilerini geride bırakmasına karşın bugün özel sektör istihdamının beklentilerin altında kaldığını vurgulayan analistler, cuma günü açıklanacak istihdam raporundaki verilerin iş gücü piyasasına daha fazla ışık tutacağını ve bunun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bundan sonraki politikaları üzerinde belirleyici olabileceğini ifade etti.

        ABD'de açıklanan fabrika siparişleri verisinin beklentilerden iyi gelmesinin sanayi sektörü için olumlu sinyaller verdiğini aktaran analistler, diğer taraftan devam eden grevlerin ülke ekonomisini olumsuz etkileyebileceğine dair endişeleri tetikleyebileceğine dikkati çekti.

        Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.600 ve 8.700 seviyesinin direnç, 8.300 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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