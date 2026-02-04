Habertürk
        Borsa günü rekor seviyeden tamamladı - Borsa Haberleri

        Borsa günü rekor seviyeden tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,11 değer kazanarak 13.891,21 puanla rekor seviyeden tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 18:54 Güncelleme: 04.02.2026 - 18:54
        Borsa günü rekor seviyeden tamamladı
        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,90 puan artarken, toplam işlem hacmi 201,3 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 2,4 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,78 değer kazandı.

        Sektör endekslerini arasında en fazla yükselen holding ve yatırım ortaklığı, en çok değer kaybeden bankacılık oldu.

        Küresel piyasalarda, yapay zeka odaklı gelişmelerin bazı sektörlerde büyüme beklentilerini desteklemesine karşın, yatırımcıların yazılım ve bazı profesyonel hizmet şirketlerinde yapay zeka kaynaklı değerleme baskısının artabileceğine yönelik endişeleriyle negatif bir seyir izleniyor.

        Yurt içinde ise BIST 100 endeksi, günü bankacılık sektöründeki satışlara karşın alıcılı bir seyirle tamamladı ve gün içinde 14.000 seviyesini test ederek 13.998,18 puanla rekor tazeledi.

        Makroekonomik tarafta ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "Reel Efektif Döviz Kuru Gelişmeleri"ni yayımladı ve reel efektif döviz kuru (REK) hesaplamasına ilişkin baz yılını güncelledi.

        Buna göre, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından gerçekleştirilen TÜFE hesaplamasında yapılan baz yılı değişikliği doğrultusunda, REK hesaplamasına ilişkin baz yılı 2025 olarak güncellendi.

        2025=100 bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, TÜFE bazında ocakta bir önceki aya kıyasla 3,16 puan artarak 102,17 oldu. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) bazında reel efektif döviz kuru endeksi ise bu dönemde 0,96 puan artarak 99,95'e çıktı.

        Analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankasının (BoE) ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 14.100 puanın direnç, 13.700 ve 13.600 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

