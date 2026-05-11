        BIST 100 15.133,54 %0,47
        DOLAR 45,3751 %0,04
        EURO 53,4658 %-0,03
        GRAM ALTIN 6.901,48 %0,38
        FAİZ 41,71 %2,61
        GÜMÜŞ GRAM 125,09 %6,76
        BITCOIN 81.350,00 %0,78
        GBP/TRY 61,9683 %0,13
        EUR/USD 1,1779 %-0,07
        BRENT 103,85 %2,53
        ÇEYREK ALTIN 11.283,77 %0,37
        Borsa günü rekor seviyeden tamamladı

        Borsa günü rekor seviyeden tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,47 değer kazanarak 15.133,54 puanla rekor seviyeden tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 18:58
        Borsa günü rekor seviyeden tamamladı

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 70,89 puan artarken, toplam işlem hacmi 246 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,93 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,52 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasından en çok kazandıran yüzde 3,82 ile madencilik, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,65 ile inşaat oldu.

        Küresel piyasalar, ABD-İran cephesinden gelen haber akışlarıyla şekillenmeye devam ederken, karışık bir seyir izleniyor.

        ABD Başkanı Donald Trump, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD/İsrail-İran Savaşı'nda saldırıların sonlandırılması için ABD'nin önerdiği taslağa İran'ın verdiği yanıtın "kabul edilemez" olduğunu belirtti.

        İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise bugün düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin İran'a sunduğu öneri taslağına ilişkin, "ABD mantık dışı taleplerinde ısrar ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gün içinde 15.204,92 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, kapanışını da 15.133,54 puanla rekor seviyeden gerçekleştirdi.

        Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ZEW ekonomik güven endeksi, ABD'de TÜFE ve federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde 15.200 ve 15.300 puanın direnç, 15.000 ve 14.900 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

        Sağlık Bakanlığı: 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dipten alıp zirveye taşıdılar!
        Bugün Ne Oldu? 11 Mayıs 2026'nın haberleri
        Dursun Özbek'ten Icardi ve sözleşme açıklaması!
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Starmer istifa etmeyeceğini yineledi
        SGK uyardı!
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Bengü'nün gözyaşları
        Sedef Güler davasında ceza açıklandı!
        Üçüncü çocuğunu dünyaya getirdi
        Termometre 35'i gördü! Akdeniz'e yaz geldi!
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        Annesinin sırtında fenomen oldu
        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"
