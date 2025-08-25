Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.477,80 %0,93
        DOLAR 41,0077 %0,10
        EURO 47,9475 %-0,19
        GRAM ALTIN 4.450,49 %0,15
        FAİZ 39,65 %-0,30
        GÜMÜŞ GRAM 51,24 %-0,11
        BITCOIN 112.477,00 %-0,26
        GBP/TRY 55,3547 %-0,15
        EUR/USD 1,1684 %-0,29
        BRENT 68,67 %1,39
        ÇEYREK ALTIN 7.276,55 %0,15
        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü rekorla tamamladı - Ekonomi haberleri - Borsa Haberleri

        Borsa günü rekorla tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,93 değer kazanarak 11.477,80 puanla rekor seviyeden tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2025 - 18:37 Güncelleme: 25.08.2025 - 18:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Borsa günü rekorla tamamladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 105,47 puan artarken, toplam işlem hacmi 142,9 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,74 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,36 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,07 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 1,21 ile turizm oldu.

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi gün içerisinde genele yayılan alımlarla 11.519,64 puan seviyesine ulaşarak, rekorunu tazelerken, günü de rekor seviyeden tamamladı.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıkladığı verilere göre, Reel Kesim Güven Endeksi, ağustosta geçen aya göre 0,4 puan artarak 100,6'ya yükseldi.

        Analistler, yarın yurt içinde sektörel enflasyon beklentilerinin, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri, konut fiyat endeksi ve New York Fed tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.550 ve 11.650 seviyelerinin direnç, 11.300 ve 11.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #borsa
        #ekonomi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail Gazze'de hastaneye saldırdı!
        İsrail Gazze'de hastaneye saldırdı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi son düzlüğe varmış bulunuyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şimdi son düzlüğe varmış bulunuyoruz
        25 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        25 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Filenin Sultanları son 16 turunda!
        Filenin Sultanları son 16 turunda!
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        Memur zammı bu hafta belli olacak
        Rus yüzücü İstanbul Boğazı'nda kayboldu
        Rus yüzücü İstanbul Boğazı'nda kayboldu
        Barış Alper Yılmaz'da son durum!
        Barış Alper Yılmaz'da son durum!
        Hollandalı 2 çocuk ölmüştü! 2 işletmeden 4 kişi gözaltına alındı!
        Hollandalı 2 çocuk ölmüştü! 2 işletmeden 4 kişi gözaltına alındı!
        Beşiktaş yeni transferini açıkladı!
        Beşiktaş yeni transferini açıkladı!
        TMSF'den 12 ihale
        TMSF'den 12 ihale
        Trump-Musk kavgasının ardından üçüncü parti tartışması
        Trump-Musk kavgasının ardından üçüncü parti tartışması
        Bu yaz neler yedim
        Bu yaz neler yedim
        Kartal'ın stoperi Juve'den!
        Kartal'ın stoperi Juve'den!
        3 büyüklerin transferleri dünya gündeminde
        3 büyüklerin transferleri dünya gündeminde
        İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz değerlendirmesi
        İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz değerlendirmesi
        Ferdi Zeyrek'in kızının okulu belli oldu
        Ferdi Zeyrek'in kızının okulu belli oldu
        Kanserle mücadele eden Evre Başak Clarke hayatını kaybetti
        Kanserle mücadele eden Evre Başak Clarke hayatını kaybetti
        Hande Hakan'ı sildi
        Hande Hakan'ı sildi
        Avrupa'nın enerji devine yeni Trump darbesi
        Avrupa'nın enerji devine yeni Trump darbesi
        25-31 Ağustos haftalık burç yorumları
        25-31 Ağustos haftalık burç yorumları