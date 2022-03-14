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Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,69 değer kazanarak 2.088,48 puandan tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
AA

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 34,63 puan artarken, toplam işlem hacmi 28,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,11 ve holding endeksi yüzde 3,79 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 8,78 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,98 ile madencilik oldu.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü bildirdi.

Yarın yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Çin'de ve Avro Bölgesinde sanayi üretimi, Almanya'da ZEW endeksleri, ABD'de ÜFE başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 puanın destek, 2.090 ve 2.130 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu belirtti.

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