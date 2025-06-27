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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü yükselişle tamamladı - Borsa Haberleri

        Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,12 değer kazanarak 9.404,89 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 18:47 Güncelleme: 27.06.2025 - 18:47
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        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 103,84 puan artarken, toplam işlem hacmi 87,4 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 2,59, holding endeksi yüzde 0,94 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 2,35 ile finansal kiralama faktoring oldu.

        Küresel piyasalarda, ABD'nin ticaret konularında Çin'den sonra diğer ülkelerle anlaşmaya varabileceğine yönelik artan iyimserlik fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

        Öte yandan bugün açıklanan verilere göre, ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi mayısta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,7 arttı.

        Analistler, çekirdek kişisel tüketim harcamalarının beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine karşın Fed'in yılın ikinci yarısında faiz indirimleri yapmasına izin verebilecek ılımlı bir seviyede olduğunu belirtti.

        Haftaya yurt içinde enflasyon ve işsizlik oranı, yurt dışında ise Fed Başkanı Jerome Powell ile Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam verisi, ADP özel sektör istihdamı ve fabrika siparişleri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 seviyelerinin direnç, 9.300 ve 9.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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