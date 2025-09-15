Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 628,22 puan artarken, toplam işlem hacmi 200,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 6,06, holding endeksi yüzde 6,49 değer kazandı.

Sektör endekslerinin tümü kazandırırken, en çok artan ise yüzde 9,00 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı yatırımcıların odağında kalmayı sürdürürken, Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yurt içindeki gelişmelerin etkisiyle 11 Mayıs 2023’ten bu yana en yüksek günlük artışını kaydederek 11 bin seviyesinden günü pozitif bir seyirle tamamladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri, ağustosta 1 trilyon 288 milyar 72 milyon lira, giderleri 1 trilyon 191 milyar 367 milyon lira oldu.

Analistler, yarın yurt içinde konut fiyat endeksi ve konut satışlarının, yurt dışında ise Avro Bölgesinde Zew ekonomik güven endeksinin ve sanayi üretiminin, ABD'de ise perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.400 seviyelerinin direnç, 10.800 ve 10.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.