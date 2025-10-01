Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.220,22 %1,89
        DOLAR 41,5837 %-0,01
        EURO 48,8076 %-0,04
        GRAM ALTIN 5.163,27 %0,07
        FAİZ 39,24 %-0,36
        GÜMÜŞ GRAM 63,29 %1,39
        BITCOIN 117.577,00 %2,56
        GBP/TRY 56,0823 %0,22
        EUR/USD 1,1731 %-0,03
        BRENT 65,55 %-0,73
        ÇEYREK ALTIN 8.441,95 %0,07
        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü yükselişle tamamladı - Borsa Haberleri

        Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,89 değer kazanarak 11.220,22 puandan kapattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 18:57 Güncelleme: 01.10.2025 - 18:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Borsa günü yükselişle tamamladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 208,10 puan artarken, toplam işlem hacmi 162,6 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 3,46, holding endeksi yüzde 1,64 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 4,29 ile finansal kiralama faktoring, en çok değer kaybeden yüzde 0,64 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

        Küresel piyasalarda, ABD’de açıklanan makroekonomik verilerin ardından pozitif bir seyir izlenirken, BIST 100 endeksi de genele yayılan alımlarla günü pozitif bir seyirle tamamladı.

        Yurt içinde açıklanan verilere göre, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde 46,7'ye geriledi.

        Yurt dışında ise ABD'de özel sektör istihdamı, eylülde artış beklentilerinin aksine 32 bin kişilik azalış kaydetti.

        Analistler, özel sektör istihdamındaki beklenmedik düşüşün iş gücü piyasasındaki zayıflamaya dair yeni kanıt sunduğunu belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik beklentilerin korunduğunu kaydetti.

        Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Japonya'da tüketici güven endeksinin, Avro bölgesinde işsizlik oranı ve ABD'de işsizlik maaşı başvuruları, fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 11.300 ve 11.400 seviyeleri direnç, 11.100 ve 11.000 puan ise destek konumunda bulunuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: Doğu Akdeniz'de 11 kişi tahliye edildi
        MSB: Doğu Akdeniz'de 11 kişi tahliye edildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle görüştü
        "Bu sonbahar Türkiye’ye serin ve yağışlı yüzünü gösterecek"
        "Bu sonbahar Türkiye’ye serin ve yağışlı yüzünü gösterecek"
        1 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        1 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Yangın evine sıçradı
        Yangın evine sıçradı
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Ayşe Barım hakkında tahliye kararı
        Ayşe Barım hakkında tahliye kararı
        500 bin sosyal konut inşa edilecek
        500 bin sosyal konut inşa edilecek
        Elon Musk'tan Netflix için abonelik iptali çağrısı
        Elon Musk'tan Netflix için abonelik iptali çağrısı
        Üniversiteyi 3 yılda bitirmek yeni düzenlemeyle mümkün olacak
        Üniversiteyi 3 yılda bitirmek yeni düzenlemeyle mümkün olacak
        Icardi adli psikologla görüştü
        Icardi adli psikologla görüştü
        4 kuzen kuyuda zehirlenip ölmüştü... Yine aynı hata!
        4 kuzen kuyuda zehirlenip ölmüştü... Yine aynı hata!
        Tedesco'dan Jhon Duran açıklaması!
        Tedesco'dan Jhon Duran açıklaması!
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!