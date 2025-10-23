Habertürk
Habertürk
        Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,54 değer kazanarak 10.608,26 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 19:29 Güncelleme: 23.10.2025 - 19:29
        Borsa günü yükselişle tamamladı
        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 56,92 puan artarken, toplam işlem hacmi 152,9 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,52, holding endeksi yüzde 0,49 değer kazandı.

        Sektör endekslerini arasında en fazla yükselen yüzde 3,67 ile madencilik, en çok değer kaybeden yüzde 1,99 ile spor oldu.

        Küresel piyasalarda ABD ile Çin arasındaki ticari gerilime ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında kalmayı sürdürürken, BIST 100 endeksi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararı sonrası en yüksek 10.678,40 seviyesini gördükten sonra gelen kar satışlarıyla yükselişini törpülese de günü alıcılı bir seyirle tamamladı.

        TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 40,5'ten yüzde 39,5'e çekti.

        AA Finans’ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,50'ye çekmesinin beklendiğini belirtmişti.

        Bununla birlikte TCMB'nin faiz kararının yanı sıra yurt içinde açıklanan verilere göre, TCMB toplam rezervleri, 17 Ekim haftasında 198 milyar 442 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, KKM bakiyesi aynı dönemde 34 milyar 232 milyon lira azalarak 205 milyar 311 milyon liraya geriledi.

        Analistler yarın yurt içinde finansal hizmetler güven endeksinin, yurt dışında ise İngiltere'de GfK tüketici güven endeksinin, Japonya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve öncü endeksin, İngiltere'de perakende satışların, ABD'de TÜFE ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin, dünya genelinde ise imalat sanayi, hizmet sektörü ve bileşik Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini kaydetti.

        ABD'de federal hükümetin kapalı olması sebebiyle yarın enflasyon verisi dışında resmi kurumlara ait veri akışının olmayacağını belirten analistler, teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.800 seviyeleri direnç, 10.500 ve 10.400 puan ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

