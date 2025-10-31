Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 134,22 puan artarken, toplam işlem hacmi 148,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,73, holding endeksi yüzde 1,80 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 1,96 ile turizm oldu.

Küresel piyasalardaki fiyatlamalarda önemli teknoloji şirketlerinin bilançoları etkili olurken, BIST 100 endeksi bankacılık endeksi öncülüğünde günü alıcılı bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre ise Türkiye'nin ihracatı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 artarak 22 milyar 576 milyon dolara, ithalatı yüzde 8,7 yükselerek 29 milyar 479 milyon dolara ulaştı.

Bununla birlikte bugün açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti'nde, "Son döneme ait veriler, talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğuna işaret etmektedir" ifadesine yer verildi.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde enflasyon ve enflasyon raporu başta olmak üzere imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), dış ticaret dengesi ve hazine nakit dengesi verilerinin, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi PMI, İngiltere Merkez Bankasının (BOE) faiz kararı, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ve ABD'de ADP özel sektör istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.