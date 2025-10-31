Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.971,52 %1,24
        DOLAR 42,0507 %0,21
        EURO 48,5609 %-0,13
        GRAM ALTIN 5.437,02 %0,12
        FAİZ 40,01 %-0,32
        GÜMÜŞ GRAM 66,23 %0,29
        BITCOIN 110.200,00 %2,50
        GBP/TRY 55,2275 %-0,08
        EUR/USD 1,1541 %-0,21
        BRENT 65,10 %0,15
        ÇEYREK ALTIN 8.889,52 %0,12
        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü yükselişle tamamladı - Borsa Haberleri

        Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,24 değer kazanarak 10.971,52 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 19:09 Güncelleme: 31.10.2025 - 19:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Borsa günü yükselişle tamamladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 134,22 puan artarken, toplam işlem hacmi 148,7 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 2,73, holding endeksi yüzde 1,80 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 1,96 ile turizm oldu.

        Küresel piyasalardaki fiyatlamalarda önemli teknoloji şirketlerinin bilançoları etkili olurken, BIST 100 endeksi bankacılık endeksi öncülüğünde günü alıcılı bir seyirle tamamladı.

        Yurt içinde açıklanan verilere göre ise Türkiye'nin ihracatı, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 artarak 22 milyar 576 milyon dolara, ithalatı yüzde 8,7 yükselerek 29 milyar 479 milyon dolara ulaştı.

        REKLAM

        Bununla birlikte bugün açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti'nde, "Son döneme ait veriler, talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğuna işaret etmektedir" ifadesine yer verildi.

        Analistler, gelecek hafta yurt içinde enflasyon ve enflasyon raporu başta olmak üzere imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), dış ticaret dengesi ve hazine nakit dengesi verilerinin, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi PMI, İngiltere Merkez Bankasının (BOE) faiz kararı, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ve ABD'de ADP özel sektör istihdam başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini kaydetti.

        ABD'de gelecek hafta açıklanacak kamu kurumlarına ait verilerin federal hükümetin kapalı olması sebebiyle erteleneceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.100 ve 11.200 seviyelerinin direnç, 10.800 ve 10.700 seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

        Bu arada AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Kasım Pazartesi günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketine göre, ekonomistlerin ekimde aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,69, 2025 sonu enflasyon beklentileri ise yüzde 31,93 oldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Faciadan sonra 12 bina mühürlendi!
        Faciadan sonra 12 bina mühürlendi!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        İETT otobüsünde bıçaklı saldırı! Can kaybı var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        31 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        31 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Karısını boğazını keserek öldürmüştü! Tahliye kararı kaldırıldı!
        Karısını boğazını keserek öldürmüştü! Tahliye kararı kaldırıldı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        Husumetlisi ile buluştu, öldürüldü!
        Husumetlisi ile buluştu, öldürüldü!
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        ABD vizelerinde bekleme süresi kısaldı
        Kartalkaya davasında karar!
        Kartalkaya davasında karar!
        Kuyruklu yıldız 'Lemmon' Bitlis semalarında görüntülendi
        Kuyruklu yıldız 'Lemmon' Bitlis semalarında görüntülendi
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        "Uçlarda gezen bir adamı oynamak kolay değil"
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Sıcaklıklar yüksek, yağış beklenmiyor!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Aslantepe'de dev randevu!
        Dev maçın kader adamları!
        Dev maçın kader adamları!
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Alışveriş turizmi yükselişte, iş için giden düşüşte
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Yabancılarla kazanamıyor!
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Oğluna elektronik kelepçe taktırdı
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Dünya devlerinde işten çıkartma furyası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası