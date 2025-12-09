Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.238,36 %0,44
        DOLAR 42,5930 %0,05
        EURO 49,5683 %-0,01
        GRAM ALTIN 5.753,04 %0,28
        FAİZ 38,13 %0,11
        GÜMÜŞ GRAM 81,99 %3,04
        BITCOIN 93.072,00 %1,90
        GBP/TRY 56,6761 %-0,13
        EUR/USD 1,1631 %-0,05
        BRENT 61,88 %-0,98
        ÇEYREK ALTIN 9.406,22 %0,28
        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü yükselişle tamamladı - Borsa Haberleri

        Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,44 değer kazanarak 11.238,36 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2025 - 19:16 Güncelleme: 09.12.2025 - 19:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Borsa günü yükselişle tamamladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 48,86 puan artarken, toplam işlem hacmi 130,8 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,64, holding endeksi yüzde 0,99 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,81 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 1,13 ile taş toprak oldu.

        Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz indirim beklentileri sürmesine rağmen, Fed yetkililerinden gelebilecek şahin açıklamalara dair endişelerle karışık bir seyir izliyor. Bu gelişmelerle BIST 100 endeksi de Avrupa borsalarına paralel günü pozitif bir seyirle tamamladı.

        Analistler, yarın yurt içinde sanayi üretimi verilerinin, yurt dışında ise ABD'de Fed'in faiz kararı, Japonya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Çin'de enflasyon ile ÜFE ve büyük merkez bankası başkanlarının açıklamaları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.350 ve 11.450 puanın direnç, 11.100 ve 11.000 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'En tavizsiz mücadele sürecek'
        'En tavizsiz mücadele sürecek'
        Özel harekat polisinin şehit edilmesinde 5 gözaltı!
        Özel harekat polisinin şehit edilmesinde 5 gözaltı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Serdal Adalı: Bizi tahrik etmesinler!
        Serdal Adalı: Bizi tahrik etmesinler!
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        TÜİK enflasyon hesaplama sisteminde değişikliğe gidiyor
        TÜİK enflasyon hesaplama sisteminde değişikliğe gidiyor
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        9 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        9 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Armut.com'a erişim engeli
        Armut.com'a erişim engeli
        AB: ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi provokasyon
        AB: ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi provokasyon
        58 yıl hapisle aranıyordu! 23 ayrı arama kaydı... Suç makinesi yakalandı!
        58 yıl hapisle aranıyordu! 23 ayrı arama kaydı... Suç makinesi yakalandı!
        İşte şüphelilerin hakimlik sorgusundaki ifadeleri!
        İşte şüphelilerin hakimlik sorgusundaki ifadeleri!
        Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Mustafa Sandal'dan nafaka dekontu
        Mustafa Sandal'dan nafaka dekontu
        22 hakem ve 27 futbolcu bahis oynadığı için PFDK'da!
        22 hakem ve 27 futbolcu bahis oynadığı için PFDK'da!
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Galatasaray, Avrupa'da zafer peşinde!
        Galatasaray, Avrupa'da zafer peşinde!
        Fast food alarmı! Crohn ve kolit gençlerde artıyor
        Fast food alarmı! Crohn ve kolit gençlerde artıyor
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Renault ve Ford'dan ortak üretim kararı
        Renault ve Ford'dan ortak üretim kararı