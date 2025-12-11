Habertürk
        Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,36 değer kazanarak 11.233,66 puandan tamamladı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 18:49 Güncelleme: 11.12.2025 - 18:49
        Borsa günü yükselişle tamamladı
        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 39,78 puan artarak, toplam işlem hacmi 134,9 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,40 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,56 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,08 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 1,64 ile tekstil deri oldu.

        Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) beklentilere paralele olarak açıklanan faiz kararı fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, yatırımcıların odağı yarın açıklanacak ödemeler dengesi verilerine çevrildi.

        TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 150 baz puan düşürerek yüzde 38'e çekti. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler de TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38'e çekmesini beklemişti.

        Bununla birlikte AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının ekim ayında 574 milyon dolar fazla verdiğini tahmin etti. Ekonomistler, cari işlemler hesabının 2025 yılında ise 20 milyar 900 milyon dolar açık vereceği tahmininde bulundu.

        Analistler, yarın yurt içinde ödemeler dengesinin yanı sıra piyasa katılımcıları anketinin, yurt dışında ise Japonya'da sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranının, İngiltere'de dış ticaret dengesi ile sanayi üretiminin, Almanya'da ise Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.350 ve 11.450 puanın direnç, 11.100 ve 11.000 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

