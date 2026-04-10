Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.073,79 %2,81
        DOLAR 44,6576 %0,11
        EURO 52,3936 %0,42
        GRAM ALTIN 6.857,48 %0,39
        FAİZ 40,01 %-0,52
        GÜMÜŞ GRAM 109,82 %1,69
        BITCOIN 72.749,00 %0,44
        GBP/TRY 60,1670 %0,41
        EUR/USD 1,1728 %0,25
        BRENT 96,84 %0,96
        ÇEYREK ALTIN 11.211,46 %0,39
        Borsa günü yükselişle tamamladı - Borsa Haberleri

        Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,81 değer kazanarak 14.073,79 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 18:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 384,78 puan artarken, toplam işlem hacmi 195,1 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 3,16, holding endeksi yüzde 2,37 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasından en çok kazandıran yüzde 4,78 ile finansal kiralama faktoring, tek kaybettiren ise yüzde 0,23 tekstil deri oldu.

        Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin diplomatik zemine taşınmasıyla risk iştahını artırırken, yatırımcıların odağında ABD'de açıklanan enflasyon verileri yer aldı.

        İsrail'in Lübnan'a saldırılarının devam etmesi ve İran'ın ateşkes ihlal açıklamalarının ardından artan risk algısı, yarın yapılacak ilk diplomatik temaslar öncesinde yerini uzlaşı iyimserliğine bıraktı.

        ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol tankerlerinden ücret aldığı yönündeki haberlere ilişkin Tahran'a, "Öyle olmasa iyi olur, ancak eğer ücret alıyorlarsa buna hemen son verseler iyi olur." çağrısında bulundu.

        Bununla birlikte ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,9, yıllık bazda yüzde 3,3 arttı.

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de Orta Doğu'daki geçici ateşkesin devam etmesi ve müzakerelere ilişkin iyimserliklerle birlikte günü pozitif bir seyirle tamamladı.

        Analistler, gelecek hafta yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi, ödemeler dengesi ve S&P'nin kredi notu değerlendirmesinin, yurt dışında ise Çin'de büyüme ve sanayi üretimi, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve sanayi üretimi ile Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.300 puanın direnç, 14.000 ve 13.900 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

