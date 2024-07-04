Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 190,41 puan artarken, toplam işlem hacmi 103,5 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,03, holding endeksi yüzde 2,11 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,87 ile kimya petrol plastik, en çok kaybettiren yüzde 0,80 ile turizm oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de açıklanan verilerin ekonomik aktivitenin yavaşladığına işaret ederken, iş gücü piyasasının da soğuma sinyalleri vermesiyle pozitif bir seyir izlediğini söyledi.

Yarın yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de açıklanan istihdam verileri, Avro Bölgesi'nde perakende satışlar ve Almanya'da sanayi üretiminin öne çıkacağını aktardı.