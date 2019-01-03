Sigorta hisseleri 4 kat daha iyi performans gösterdi

Başta küresel büyüme endişeleri olmak üzere dünya borsalarının 17.7 trilyon dolar değer kaybettiği 2018'de Borsa İstanbul da Türk Lirası bazında yüzde 21.3 düşüş gösterdi. Dolar/Türk Lirası'nın yıla başladığı 3.78 düzeyinden tırmanarak 5.30 civarında kapanması dolar bazında Borsa İstanbul'u yüzde 43 ile değer kaybında dünyanın en çok gerileyen 3'üncü borsası haline getirdi.
Sigorta sektörü hisseleri ise bu düşüşe direndi. Toplamda yüzde 6 değer kaybı ile yılı kapayan sigorta şirketleri böylece borsa endeksinin de daha fazla düşmesini önledi.
Sigorta şirketleri kurdaki değer kaybına paralel olarak artan yedek parça ve tıbbi malzeme fiyatları ile daha fazla hasar ödemeye başladı. Ancak artan faiz oranları ile topladıkları primlerin ödeme zamanlarının bir süre sonra gelmesi nedeniyle portföylerinden elde ettikleri mali kârları artmaya başladı. Bu performans da elementer branş denilen (kasko, trafik, sağılk, yangın sigortası yapan şirketler) tarafta şirketlerin borsada da iyi sonuçlar elde etmesini sağladı.
ANADOLU SİGORTA HİSSELERİ UÇTU
Öyle ki Anadolu Sigorta, değeri yıl boyunca yüzde 40 arttı ve borsada yatırımcısını güldüren ender şirketlerden birisi haline geldi. Şirketin hisse fiyatı 2,92 liradan 4,12 liraya fırladı. Ak Sigorta hisseleri de borsanın yok yılında yüzde 18 değer kazanmayı başardı. Ray Sigorta hisseleri yüzde 23 tırmanırken Güneş Sigorta hisse senetlerindeki kayıp yüzde 4 ile sınırlı kaldı.
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) alanında faaliyet gösteren Anadolu Sigorta ve Avivasa hisseleri ise sırasıyla yüzde 19 ve 34 kayba uğradı. Bu kayıpta finansal piyasalardaki düşüşler nedeniyle bu şirketlerin faaliyet alanlarının daralması etkili oldu.
BORSADA 1.4 MİLYAR LİRALIK DEĞER
Piyasa değerleri açısından bakıldığında Anadolu Hayat Emeklilik, değeri son yılki kayba rağmen 464 milyon lira ile Borsa İstanbul'da işlem gören en büyük sigorta sirketi oldu. İkinci 375 milyon lira ile Anadolu Sigorta, üçüncü şirket ise 254 milyon liralık değerle Avivasa oldu. Ak Sigorta'nın 208, Güneş Sigorta'nın 80 ve Ray Sigorta'nın ise 43 milyon liralık piyasa değerine ulaştıkları görüldü. Borsa İstanbul'da işlem gören sigorta şirketlerinin toplam değeri 1 milyar 423 milyon lira düzeyine tırmandı.
|Sigorta hisseleri yıl boyunca yüzde 6 geriledi
|Yılbaşı hisse fiyatı (TL)
|Yılsonu hisse fiyatı (TL)
|Fark (%)
|Piyasa değeri (Milyon TL)
|Ak Sigorta
|3.1
|3.66
|18
|208
|Anadolu Sigorta
|2.94
|4.12
|40
|375
|Anadolu Hayat Emeklilik
|7.15
|5.78
|-19
|464
|Avivasa
|11.7
|7.67
|-34
|254
|Güneş Sigorta
|1.66
|1.59
|-4
|80
|Ray Sigorta
|1.15
|1.41
|23
|43
|Toplam
|-6
|1,423
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