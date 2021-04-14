Borsa İstanbul'da dün günü 1378 puandan kapatan BIST 100 endeksinde bugünkü yükseliş yüzde 1.8'i buldu. BIST 100, 1.403 puana yükseldi.

BIST Banka endeksindeki yükseliş ise yüzde 3'ü aştı.

GÖZLER MERKEZ'DE

Piyasalar ilk kez Şahap Kavcıoğlu Başkanlığında toplanacak Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) yarın saat 14.00'da açıklayacağı faiz kararını bekliyor. Ağırlıklı beklenti bu ilk toplantıda bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) yüzde 19 düzeyinde sabit bırakılacağı yönünde.

AVRUPA YATAY

Borsa İstanbul'da hızlı bir yükseliş yaşanırken Avrupa borsaları günün ilk yarısında daha yatay bir seyir izledi. Londra'da FTSE 100 yüzde 0.26 yükselirken, Alman DAX endeksi yüzde 0.08 geriledi. Paris Borsası'nda ise CAC 40 endeksindeki yükseliş yüzde 0.4'ü buldu.