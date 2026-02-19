BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,20 değer kaybederek 13.804,21 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 455,69 puan azalırken, toplam işlem hacmi 221,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,37, holding endeksi yüzde 4,57 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek yükselen yüzde 0,32 ile finansal kiralama faktoring, en çok değer kaybeden ise yüzde 4,57 ile sigortayla birlikte holding ve yatırım ortaklığı oldu.