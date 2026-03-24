Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 1,33 ile bilişim, en çok değer kaybeden ise yüzde 4,77 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki gerilimlere ilişkin taraflardan gelen çelişkili mesajların etkisiyle karışık bir seyir izlerken Borsa İstanbul'da BIST 100 günü negatif bir seyirle tamamladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün İran ile "verimli" görüşmeler gerçekleştirildiğini ve iki ülkenin de "anlaşma yapmak istediğini" belirtmesi, bölgede tansiyonun düşebileceğine dair beklentilerle piyasaları desteklemişti. Buna karşın İran tarafının yaptırımlar kaldırılana kadar saldırıların süreceğine yönelik söylemleri risk algısının yeniden yükselmesine neden oldu.