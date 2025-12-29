Borsa neden düşüyor? 29 Aralık 2025 BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü?
Haftanın açılış gününe yüzde 0,15 yükselişle 11.311,39 puandan başlayan Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,27 değer kaybıyla 11.150,90 puandan tamamladı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 4,39 ile madencilik oldu. Küresel piyasalarda ise, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz indirimlerine devam edeceğine yönelik beklentiler ile jeopolitik gelişmelere ilişkin olumlu haber akışının etkisiyle yılın son haftasına temkinli iyimserlikle başladı. Peki, "Borsa neden düşüyor? 29 Aralık 2025 BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü?" İşte borsada yaşanan düşüşün nedeni...
Borsa İstanbul BIST 100 endeksi günü düşüşle tamamladı. Yılın son günlerine girilirken, 1 Ocaktaki yılbaşı tatili nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak. Borsa İstanbul'da 1 Ocak Perşembe günü işleme kapalı olacak. Öte yandan borsanın günü değer kaybıyla tamamlaması, "Borsa neden düştü? 29 Aralık 2025 Pazartesi Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düşüyor?" sorularını beraberinde getirdi. İşte detaylar...
BORSA NEDEN DÜŞTÜ?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,27 değer kaybederek 11.150,90 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 143,46 puan azalırken toplam işlem hacmi 107,1 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 0,62, holding endeksi yüzde 0,55 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 4,39 ile madencilik oldu.
Küresel piyasalarda, yılın son haftasında temkinli bir seyir izlenirken, BIST 100 endeksi de günü negatif bir seyirle tamamladı.
Analistler, yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi ve işsizlik oranının, yurt dışında ise ABD'de konut fiyat endeksi ve Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.050 ve 10.950 puanın destek, 11.250 ve 11.350 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.
Borsada yarınki işlemlerin takası 2 Ocak Cuma günü, 31 Aralık Çarşamba günkü işlemlerin takası 5 Ocak Pazartesi günü gerçekleşecek.
1 Ocaktaki yılbaşı tatili nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak.
Pay piyasasında yarınki işlemlerin takası 2 Ocak Cuma günü, 31 Aralık Çarşamba günkü işlemlerin takası 5 Ocak Pazartesi günü gerçekleşecek.
Borsa İstanbul'da 1 Ocak Perşembe günü işlem gerçekleşmeyecek.
Öte yandan Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda da (VİOP) endeks ve pay vadeli kontratlarda 1 Ocak 2026 tarihinde takas ve fiziki teslimat işlemleri gerçekleştirilmeyecek.
31 Aralık 2025 tarihli vade sonu işlemlerine ilişkin T+2 fiziki teslimat işlemleri 5 Ocak 2026 tarihinde yapılacak.