Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Borsa neden düşüyor? 29 Temmuz BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü?

        Borsa günü düşüşle tamamladı! 29 Temmuz borsa bugün neden düştü?

        Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, haftanın açılış gününe yüzde 0,58 düşüşle 10.827,98 puandan başladı. Gün boyu düşüş eğiliminde olan endeks günü, yüzde 1,45 değer kaybıyla 10.733,75 puandan tamamladı. Borsada son günlerde yaşanan düşüş, "Borsa neden düşüyor?" sorusunu gündeme getirdi. İşte 29 Temmuz 2024 Pazartesi Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa neden düşüyor sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2024 - 19:18 Güncelleme: 29.07.2024 - 19:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,45 düşüşle 10.733,75 puanla tamamladı. Haftanın kapanış gününde hatırlanacağı gibi dar bantta hareket eden endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,18 artışla 10.891,42 puandan tamamlamıştı. Peki, "Borsa neden düşüyor? 29 Temmuz BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü?" İşte detaylar...

        2

        BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,45 değer kaybederek 10.733,75 puandan tamamladı.

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 157,67 puan azalırken, toplam işlem hacmi 87,4 milyar lira oldu.

        3

        Bankacılık endeksi yüzde 0,82, holding endeksi yüzde 1,77 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,87 ile inşaat, en çok kaybettiren yüzde 4,30 ile sigorta oldu.

        4

        Analistler, küresel pay piyasalarında gözlerin Amerika Merkez Bankasının (Fed) yarın başlayacak ve kararları çarşamba günü açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısına çevrildiğini belirterek, haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

        ABD'de ekonomik aktivitenin endişe edildiği kadar güç kaybetmeden enflasyonist baskıların azalması, "yumuşak iniş" senaryolarının öne çıkmasını sağlarken, risk iştahını da besliyor.

        5

        ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü politika faizini son kez yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni, ekonomik projeksiyonlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

        6

        Yarın, yurt içinde ekonomik güven endeksi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özeti, yurt dışında ise Almanya'da büyüme ve enflasyon, Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi ve büyüme, ABD'de konut fiyat endeksi, JOLTS açık iş sayısı ve New York Fed tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.700 ve 10.650 seviyelerinin destek, 11.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        Kaynak: AA

        Emekli maaş farkları yattı mı?
        Emekli maaş farkları yattı mı?
        Altın fiyatları yükselişte!
        Altın fiyatları yükselişte!
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alevler sıçradı! İki fabrika yanıyor
        Alevler sıçradı! İki fabrika yanıyor
        Paris'te ilk madalya geldi!
        Paris'te ilk madalya geldi!
        Çelik'ten Mavi Vatan tepkisi
        Çelik'ten Mavi Vatan tepkisi
        'Yeni şartlar sunarak anlaşmadan kaçındı'
        'Yeni şartlar sunarak anlaşmadan kaçındı'
        İsrail'de askeri polis ve askerler karşı karşıya
        İsrail'de askeri polis ve askerler karşı karşıya
        100 kadına yanlış tedavi iddiası! Annelik hayallerini ellerinden aldı
        100 kadına yanlış tedavi iddiası! Annelik hayallerini ellerinden aldı
        O yıllara ait fotoğraflar ortaya çıktı
        O yıllara ait fotoğraflar ortaya çıktı
        Muhteşem dönüşe ünlü tebriği
        Muhteşem dönüşe ünlü tebriği
        Satışları 2020'den bu yana ilk kez düştü
        Satışları 2020'den bu yana ilk kez düştü
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        Kenan Işık hayatını kaybetti
        Ünlüler derin üzüntü içerisinde
        Ünlüler derin üzüntü içerisinde
        Cem Hakko eleştirilere cevap verdi: En şık takım Türk takımıydı
        Cem Hakko eleştirilere cevap verdi: En şık takım Türk takımıydı
        Usta kaynakçı, 10 yıllık bankacıdan fazla kazanıyor
        Usta kaynakçı, 10 yıllık bankacıdan fazla kazanıyor
        Paris 2024'e galibiyetle başlıyoruz!
        Paris 2024'e galibiyetle başlıyoruz!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Türkiye'den tepki yağdı!
        Türkiye'den tepki yağdı!
        Sadece babadan geçebilen 5 genetik özellik!
        Sadece babadan geçebilen 5 genetik özellik!
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Çin'den 'yeni' ÖTV ile geldi
        Venezuela'da seçim krizi: Kim kazandı?
        Venezuela'da seçim krizi: Kim kazandı?