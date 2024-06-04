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        Haberler Bilgi Ekonomi Borsa neden düşüyor, ne oldu? 4 Haziran 2024 Salı BIST 100 endeksi borsa bugün neden düştü?

        Borsa günü düşüşle tamamladı! 4 Haziran BIST 100 endeksi borsa bugün neden düştü?

        Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,19 yükselişle 10.576,56 puandan başladı. Gün içinde dalgalı seyrini sürdüren BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,82 düşüşle 10.364,56 puandan tamamladı. Haftanın açılış gününde alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,50 artışla 10.556,80 puanla tamamlamıştı. Endekste son dönemde yaşanan düşüş eğilimi, "Borsa neden düşüyor?" sorularını beraberinde getirdi. İşte 4 Haziran borsa neden düştü sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2024 - 19:38 Güncelleme: 04.06.2024 - 19:38
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        Borsa günü düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul BIST 100 endeksi günü 10.364,56 puanla yüzde 1,82 değer kaybıyla kapattı. Günün açılışında BIST 100 endeksi, bir önceki günün kapanışa göre 19,76 puan ve yüzde 0,19 artarak 10.576,56 puan ile başladı. Peki, "Borsa neden düşüyor, ne oldu? 4 Haziran 2024 Salı BIST 100 endeksi borsa bugün neden düştü?" İşte borsada yaşanan düşüşün nedeni...

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        BORSA BUGÜN NEDEN DÜŞTÜ 4 HAZİRAN 2024?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,82 değer kaybıyla 10.364,56 puandan tamamladı.

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 192,23 puan azalırken, toplam işlem hacmi 106,7 milyar lira oldu.

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        Bankacılık endeksi yüzde 4,05, holding endeksi yüzde 1,02 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 9,32 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 4,05 ile bankacılık oldu.

        Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD’de açıklanan verilerin ardından karışık bir seyir izlendiğini belirtti.

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        Öte yandan, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), düşüş eğilimini sürdürerek 256,7 baz puan ile Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ise TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na yaptığı sunumda enflasyon görünümünde kalıcı bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceklerini belirterek, "Hazirandan itibaren yaşayacağımız dezenflasyon sürecinde enflasyonu, belirlediğimiz ara hedeflerle uyumlu olacak şekilde düşürmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz." dedi.

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        Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ile Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de ADP özel sektör istihdamı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.200 puanın destek,10.600 ve 10.800 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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