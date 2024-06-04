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        Haberler Bilgi Ekonomi Altın fiyatları bugün son dakika: 4 Haziran 2024 canlı altın fiyatları kuru ile çeyrek altın, gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları hareketlendi! 4 Haziran 2024 güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bir süredir dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları bugün hareketlendi. 4 Haziran Salı günü gram altın 2 bin 429 lira seviyesinden işlem görüyor. İşte, 4 Haziran 2024 altın fiyatlarında son durum ile bugünkü gram ve çeyrek altın fiyatları canlı takip sayfası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2024 - 07:32 Güncelleme: 04.06.2024 - 07:32
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        1

        Altın fiyatlarında hareketlilik sürerken sabah saatlerinden itibaren altın fiyatları yeni güne yatay seyirde başladı. Son zamanlarda düşüş grafiğine devam eden altın fiyatları kapanış değerine yakın bir fiyattan alıcı buluyor. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 4 Haziran 2024 çeyrek altın ve gram altın canlı alış-satış rakamları...

        2

        ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!

        Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 430 liradan yaparken; 4 Haziran Pazartesi günü saat 07:30 itibarıyla 2 bin 429 TL'den satılıyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 973 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 972 TL'den alıcı buluyor.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 2.429,45

        Satış: 2.429,83

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.346,14

        Satış: 2.346,44

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 3.887,12

        Satış: 3.972,78

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI

        Alış: 15.548,48

        Satış: 15.842,51

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 7.749,95

        Satış: 7.945,55

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTIN FİYATI

        Alış: 15.548,48

        Satış: 15.842,51

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 15.944,59

        Satış: 16.347,10

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.294,48

        Satış: 1.713,47

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 2.199,03

        Satış: 2.329,30

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