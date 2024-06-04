ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!

Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 430 liradan yaparken; 4 Haziran Pazartesi günü saat 07:30 itibarıyla 2 bin 429 TL'den satılıyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 973 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 972 TL'den alıcı buluyor.

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