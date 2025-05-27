Borsa İstanbul'da işlemler güne yatay bir başlangıçla açıldı ancak gün içerisinde satış baskısı arttı. BIST 100 endeksi, kapanışa doğru 1,41 değer kaybederek 9.213,58 puana kadar çekildi. Bu gelişme yatırımcıların dikkatini çekti ve düşüşün sebepleri araştırılmaya başlandı. Küresel piyasaların etkisi, faiz beklentileri ve kar realizasyonları olası nedenler arasında gösteriliyor. Peki, Borsa İstanbul neden düşüşte? İşte ayrıntılar...