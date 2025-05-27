Borsa neden düşüyor? 27 Mayıs 2025 BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü?
Borsa İstanbul'da haftanın ikinci işlem günü dalgalı başladı. BIST 100 endeksi, gün içinde yönünü aşağıya çevirdi. Öğle saatlerinden sonra gelen satışlarla birlikte endeks, kapanışa doğru günü yüzde 1,41 değer kaybederek 9.213,58 puandan tamamladı. Piyasadaki bu düşüş yatırımcılar arasında soru işaretlerine neden oldu. "Borsa neden düşüyor?" sorusu günün en çok merak edilenleri arasında yer aldı. İşte detaylar...
Borsa İstanbul'da işlemler güne yatay bir başlangıçla açıldı ancak gün içerisinde satış baskısı arttı. BIST 100 endeksi, kapanışa doğru 1,41 değer kaybederek 9.213,58 puana kadar çekildi. Bu gelişme yatırımcıların dikkatini çekti ve düşüşün sebepleri araştırılmaya başlandı. Küresel piyasaların etkisi, faiz beklentileri ve kar realizasyonları olası nedenler arasında gösteriliyor. Peki, Borsa İstanbul neden düşüşte? İşte ayrıntılar...
BORSA NEDEN DÜŞTÜ?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,41 değer kaybederek 9.213,58 puandan tamamladı.BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 131,57 puan azalırken, toplam işlem hacmi 68,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,57, holding endeksi yüzde 1,36 değer kaybetti.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,39 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen yüzde 3,24 ile madencilik oldu.
Küresel piyasalarda, ABD'nin değişken tarife politikası ve tarifelerin küresel ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik belirsizlikler fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor.
Analistler, yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanakları ve Almanya'da işsizlik oranının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.100 seviyelerinin destek, 9.400 ve 9.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.