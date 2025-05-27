Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi BORSA NEDEN DÜŞÜYOR? Son dakika: 27 Mayıs Salı günü Borsa İstanbul BIST 100 endeksi borsa neden düşüyor, son durum ne?

        Borsa neden düşüyor? 27 Mayıs 2025 BIST 100 endeksi ile borsa neden düştü?

        Borsa İstanbul'da haftanın ikinci işlem günü dalgalı başladı. BIST 100 endeksi, gün içinde yönünü aşağıya çevirdi. Öğle saatlerinden sonra gelen satışlarla birlikte endeks, kapanışa doğru günü yüzde 1,41 değer kaybederek 9.213,58 puandan tamamladı. Piyasadaki bu düşüş yatırımcılar arasında soru işaretlerine neden oldu. "Borsa neden düşüyor?" sorusu günün en çok merak edilenleri arasında yer aldı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.05.2025 - 21:01 Güncelleme: 27.05.2025 - 21:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Borsa İstanbul'da işlemler güne yatay bir başlangıçla açıldı ancak gün içerisinde satış baskısı arttı. BIST 100 endeksi, kapanışa doğru 1,41 değer kaybederek 9.213,58 puana kadar çekildi. Bu gelişme yatırımcıların dikkatini çekti ve düşüşün sebepleri araştırılmaya başlandı. Küresel piyasaların etkisi, faiz beklentileri ve kar realizasyonları olası nedenler arasında gösteriliyor. Peki, Borsa İstanbul neden düşüşte? İşte ayrıntılar...

        2

        BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,41 değer kaybederek 9.213,58 puandan tamamladı.BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 131,57 puan azalırken, toplam işlem hacmi 68,3 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,57, holding endeksi yüzde 1,36 değer kaybetti.

        3

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,39 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen yüzde 3,24 ile madencilik oldu.

        Küresel piyasalarda, ABD'nin değişken tarife politikası ve tarifelerin küresel ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik belirsizlikler fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor.

        4

        Analistler, yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanakları ve Almanya'da işsizlik oranının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.100 seviyelerinin destek, 9.400 ve 9.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe'den görkemli şampiyonluk kutlaması!
        Fenerbahçe'den görkemli şampiyonluk kutlaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Papara kilit!
        Papara kilit!
        Ütü ile öldürdü: Diğer yarımı kaybettim
        Ütü ile öldürdü: Diğer yarımı kaybettim
        Kral Charles'tan Kanada'ya önemli ziyaret
        Kral Charles'tan Kanada'ya önemli ziyaret
        'Kademeli vize' daha etkin uygulanacak
        'Kademeli vize' daha etkin uygulanacak
        Trump: Putin ateşle oynuyor
        Trump: Putin ateşle oynuyor
        "Kobe Bryant'a verdiğim sözü tuttum"
        "Kobe Bryant'a verdiğim sözü tuttum"
        Çin'de bir fabrikada patlama: 5 ölü
        Çin'de bir fabrikada patlama: 5 ölü
        27 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        27 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Hapis cezası aldı
        Hapis cezası aldı
        Topçular Kulübü'nün 2. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 2. bölümü yayında!
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        D vitamini takviyesi hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir
        D vitamini takviyesi hücresel yaşlanmayı yavaşlatabilir
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        Bakan Fidan Moskova'da: Ev sahipliği bir görevdir
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        DEM heyeti MHP'yi ziyaret etti
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"