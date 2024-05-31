Borsa günü düşüşle tamamladı! 31 Mayıs borsa bugün neden düştü?
Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, haftanın kapanış gününe yüzde 0,36 yükselişle 10.519,11 puandan başladı. Gün boyu dalgalı seyrini sürdüren BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,77 değer kaybıyla 10.400,48 puanla tamamladı. Hatırlanacağı gibi 30 Mayıs Perşembe günü endeks, günü yüzde 0,02 artışla 10.481,30 puanla kapatmıştı. Son dönemde borsada yaşanan düşüş, "Borsa neden düşüyor?" sorusunu gündemde getirdi. İşte 31 Mayıs 2024 BIST 100 endeksi ile borsada yaşanan düşüşe ilişkin detaylar...
Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü puanla 10.400,48 yüzde 0,77 düşüşle tamamladı. Endeksin son günlerde aşağı yönlü hareketi, "Borsa neden düşüyor? 31 Mayıs 2024 BIST 100 endeksi ile borsa bugün neden düştü?" sorularını beraberinde getirdi. Bir hissede yaşanan düşüşü büyük oranda endeks ve alış-satış arasındaki denge belirlemektedir. İşte borsada yaşanan düşüşün nedeni...
31 MAYIS BORSA NEDEN DÜŞTÜ?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,77 değer kaybederek 10.400,48 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 80,83 puan azalırken, toplam işlem hacmi 135,3 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 0,11 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 2,59 değer kaybetti.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,60 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 2,67 ile kimya petrol plastik oldu.
Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD’de açıklanan verilerin ardından karışık bir seyir izlendiğini belirtti.
Gelecek hafta, yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu verileri ile Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 seviyelerinin direnç, 10.300 ve 10.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,04 artacağını tahmin ediyor.
Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 69,80 olan yıllık enflasyonun yüzde 74,89'a çıkacağı öngörülüyor.