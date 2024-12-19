Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 13 Aralık haftasında net 318.7 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 243 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 1.5 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 6 Aralık itibarıyla 34 milyar 431,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 13 Aralık haftasında 34 milyar 517.3 milyon dolara yükseldi.