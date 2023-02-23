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Global Yatırım Holding ile Yatırımcı Rehberi'nin bu haftaki konuğu Borsa İstanbul eski Genel Müdürü ve Oregon Portföy Genel Müdürü Himmet Karadağ oluyor. Borsa İstanbul'da son günlerde yaşanan volatilite ve depremin etkilerini değerlendiren Karadağ Borsa İstanbul'a yönelik genel değerlendirmelerde de bulunuyor. Hem sermaye piyasası bileşenlerinin arzu ettiği büyük şirketlerin halka açılması için gerekli düzenlemeleri ve yapılması gerekenleri anlatan Karadağ, vatandaş açısından da borsada yatırımcı olmanın gereklerini de dile getiriyor. 10 şehrimizi etkileyen büyük depremin Türkiye ekonomisine etkilerini yorumlayan Karadağ, bu etkilerin hangi alanlarda daha çok kendini göstereceğini anlatıyor.

BÜYÜKLER BORSAYA NASIL GELİR?



Borsa İstanbul nasıl bir piyasa olduğunu başkanlık yaptığı dönem tecrübelerine dayanarak dile getiren Karadağ, bu dönemde yaşanan eksikleri ve yapılması gerekenleri sıralıyor. Borsada hem büyük şirketlerin halka açılması hem de vatandaşın yatırım yapması için yapılması elzem konuları dile getiren Karadağ, başkanlığı döneminde büyük şirketleri halka açabilmek için yaptıkları çalışmalardan yola çıkarak doğru stratejilerin neler olabileceği konusunda önerilerde bulunuyor. Karadağ özellikle halka açık olmanın şirketlere sağladığı likiditasyon ve ilerleyen yıllarda ikinci ve üçüncü kuşakların hisse paylaşımı için sağladığı kolaylıklara değiniyor. Karadağ, küçük şirketlerin halka açılması ve sonrasında gelişen olumsuzluklara da dikkat çekiyor.

YATIRIMCI NEREDE HATA YAPIYOR?

Küçük yatırımcı açısından ise bu yatırımcıların borsaya hangi gözle bakması gerektiğine dair görüşlerini aktaran Karadağ, vatandaş açısından doğru yatırım stratejisinin ne olabileceğine ve vatandaşın yaptığı temel yanlışlara yönelik tecrübelerini aktarıyor. Borsa İstanbul depremden sonra 3 gün açık kalmasına yönelik fikirlerini paylaşan Karadağ, sonrasında borsaya yönelik alınan önemli kararları da yorumluyor.