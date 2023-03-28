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Borsada yükselen trend bozuldu mu?

Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu A1 Capital Stratejisti Mustafa Keskintürk oluyor. Borsa İstanbul’daki sürekli kan kaybını değerlendiren Keskintürk, bu sürecin ne kadar süreceğine dair tahminlerini ve seçim rallisi olup olmayacağına dair görüşlerini aktarıyor. Düşen borsada küçük yatırımcı için olmazsa olmaz 4 kuralı açıklayan Keskintürk, piyasayı zorlayacak 5 önemli riski de sıralıyor. Keskintürk başta global piyasalardaki bankacılığa yönelik endişeler, Rusya-Ukrayna savaşı ve kuraklığa yönelik değerlendirmelerde bulunurken bu gelişmelerin Borsa İstanbul'a nasıl yansıyacağına dair fikirlerini paylaşıyor.

Borsada yükselen trend bozuldu mu?
HABERTURK.COM

Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu A1 Capital Stratejisti Mustafa Keskintürk oluyor. Borsa İstanbul’daki sürekli kan kaybını değerlendiren Keskintürk, bu sürecin ne kadar süreceğine dair tahminlerini ve seçim rallisi olup olmayacağına dair görüşlerini aktarıyor.

Düşen borsada küçük yatırımcı için olmazsa olmaz 4 kuralı açıklayan Keskintürk, piyasayı zorlayacak 5 önemli riski de sıralıyor.

Keskintürk başta global piyasalardaki bankacılığa yönelik endişeler, Rusya-Ukrayna savaşı ve kuraklığa yönelik değerlendirmelerde bulunurken bu gelişmelerin Borsa İstanbul'a nasıl yansıyacağına dair fikirlerini paylaşıyor.

SEÇİM SONRASI KUR, FAİZ VE BORSA NE OLUR?

Seçim ve bunun ekonomiye yansımalarını değerlendiren Keskintürk, seçim sonrası mevcut iktidar devam ederse veya tersi olursa döviz, faiz ve borsanın hareket edebileceğine dair tahminlerini aktarıyor. Keskintürk ayrıca borsayı bekleyen başka riskler olup olmadığına dair görüşlerini dile getiriyor.

YATIRIMCI NE YAPMALI?

Başta BES devlet katkısı fonlarının yatırım tutarının artırılması olmak üzere alınan önlemleri değerlendiren Keskintürk, bu dönemde borsada sektörel farklılıkların nasıl seyredeceğini ve hangi sektörleri şanslı gördüğüne dair görüşlerini paylaşıyor. Keskintürk borsaya son 3 yılda gelen yaklaşık 3 milyon yeni yatırımcıya yönelik önerilerini de aktarıyor.

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