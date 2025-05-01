Borusan Contemporary'de yaratıcı atölyeler

Borusan Contemporary, Amerikalı sanatçı Doug Aitken’in Türkiye’deki ilk kişisel sergisi İçimdeki Şehir (2024) kapsamında, sanatın farklı alanlarından yaratıcı isimleri buluşturan üç atölyelik dinamik bir programı izleyicilerle buluşturuyor. 11-18-25 Mayıs ve 1 Haziran tarihlerinde Perili Köşk’te gerçekleştirilecek bu etkinliklerde yetişkinler şehirle, bedenle, sesle ve kolektif üretimle yeniden bağ kurma alanı bulacaklar.

“Birlikte üretmenin dönüştürücü gücünü ve ilham verici yanını merkeze alan atölyeler, katılımcılara hareket, ses ve kolektif üretim odağında yaratıcı bir buluşma zemini sunuyor. Doug Aitken’in İçimdeki Şehir sergisinden ilham alan bu üç farklı içerikli atölyenin yürütücülüğünü Tara Hopkins, Ekin Bernay ve Nisan Ak üstleniyor.

Borusan Contemporary Yetişkin Atölyeleri Programı:

Tara Hopkins ile Tekstil Kolaj Atölyesi

Tara Hopkins yürütücülüğündeki tekstil kolaj atölyesi, 11 Mayıs Pazar günü saat 11.00’de gerçekleşecek. Doug Aitken’in Dijital Detoks (2020) eserinden yola çıkarak pandemi dönemine ve birlikte üretmenin dönüştürücü gücüne odaklanıyor. Katılımcılara tekstil malzemelerinin yeniden dönüşümü aracılığıyla birifade alanı sunan etkinlik; zanaat ve, el emeğiyle üretmeye, kolektif anlam yaratmaya odaklanıyor.

Boğaz eşliğinde Ekin Bernay ile Hareket Atölyesi

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18 Mayıs Pazar ve 1 Haziran Pazar günü saat 14.00’de’da ise Perili Köşk’ün teras alanında iki farklı atölye ile performans odaklı bir deneyim gerçekleşecek. Ekin Bernay’ın yürüteceği hareket atölyeleri, Aitken’in Borusan Contemporary için özel olarak ürettiği kinetik heykel Yükselen Merdiven (2024) ile üç kanallı video yerleştirme Bayraklar ve Enkaz (2021) eserlerinden yola çıkarak katılımcıları yansıma ve kırılma üzerinde bir deneyime davet ediyor. Açık havada gerçekleştirilecek atölye, insan bedeninin mekân ve şehirle ilişkisini hareket üzerinden ele alarak, dijitalleşen dünyada gitgide durağanlaşan insanı, eylem üzerine yeniden düşünmeye teşvik edecek.

Nisan Ak ile Ses Manzaraları Atölyesi

Nisan Ak yürütücülüğünde 25 Mayıs Pazar günü, saat 13:00’da gerçekleştirilecek Ses Manzaraları Atölyesi, katılımcıları şehrin sesini duymakla kalmayıp onun bir parçası olmaya davet ediyor. Atölye, Doug Aitken’in İçimdeki Şehir (2024) sergisinden ilhamla, sesin şehirlerle kurduğu ilişkiyi duyumsal bir deneyime dönüştürmeyi amaçlıyor. Yetişkinler “tempo”, “işitsel deneyim” ve “içe dönük bakış”, “meditatif dinleme” gibi kavramlarla günümüz metropollerin ritmini keşfedecek.