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        Borusan Contemporary'de yaratıcı atölyeler

        Borusan Contemporary, Doug Aitken'in Türkiye'deki ilk kişisel sergisi İçimdeki Şehir paralelinde, farklı disiplinlerden sanatçılarla, uzmanlarla yürütülecek ve 11, 18, 25 Mayıs ile 1 Haziran'da gerçekleştirilecek atölyelerde, sanatı düşünsel bir deneyime dönüştürerek yetişkinlere çağdaş sanatla derinlikli bir buluşma imkânı sunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2025 - 13:44 Güncelleme: 01.05.2025 - 13:44
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        Borusan Contemporary'de yaratıcı atölyeler
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        Borusan Contemporary, Amerikalı sanatçı Doug Aitkenin Türkiyedeki ilk kişisel sergisi İçimdeki Şehir (2024) kapsamında, sanatın farklı alanlarından yaratıcı isimleri buluşturan üç atölyelik dinamik bir programı izleyicilerle buluşturuyor. 11-18-25 Mayıs ve 1 Haziran tarihlerinde Perili Köşkte gerçekleştirilecek bu etkinliklerde yetişkinler şehirle, bedenle, sesle ve kolektif üretimle yeniden bağ kurma alanı bulacaklar.

        Birlikte üretmenin dönüştürücü gücünü ve ilham verici yanını merkeze alan atölyeler, katılımcılara hareket, ses ve kolektif üretim odağında yaratıcı bir buluşma zemini sunuyor. Doug Aitkenin İçimdeki Şehir sergisinden ilham alan bu üç farklı içerikli atölyenin yürütücülüğünü Tara Hopkins, Ekin Bernay ve Nisan Ak üstleniyor.

        Borusan Contemporary Yetişkin Atölyeleri Programı:

        Tara Hopkins ile Tekstil Kolaj Atölyesi

        Tara Hopkins yürütücülüğündeki tekstil kolaj atölyesi, 11 Mayıs Pazar günü saat 11.00de gerçekleşecek. Doug Aitkenin Dijital Detoks (2020) eserinden yola çıkarak pandemi dönemine ve birlikte üretmenin dönüştürücü gücüne odaklanıyor. Katılımcılara tekstil malzemelerinin yeniden dönüşümü aracılığıyla birifade alanı sunan etkinlik; zanaat ve, el emeğiyle üretmeye, kolektif anlam yaratmaya odaklanıyor.

        Boğaz eşliğinde Ekin Bernay ile Hareket Atölyesi

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        18 Mayıs Pazar ve 1 Haziran Pazar günü saat 14.00’deda ise Perili Köşk’ün teras alanında iki farklı atölye ile performans odaklı bir deneyim gerçekleşecek. Ekin Bernay’ın yürüteceği hareket atölyeleri, Aitken’in Borusan Contemporary için özel olarak ürettiği kinetik heykel Yükselen Merdiven (2024) ile üç kanallı video yerleştirme Bayraklar ve Enkaz (2021) eserlerinden yola çıkarak katılımcıları yansıma ve kırılma üzerinde bir deneyime davet ediyor. Açık havada gerçekleştirilecek atölye, insan bedeninin mekân ve şehirle ilişkisini hareket üzerinden ele alarak, dijitalleşen dünyada gitgide durağanlaşan insanı, eylem üzerine yeniden düşünmeye teşvik edecek.

        Nisan Ak ile Ses Manzaraları Atölyesi

        Nisan Ak yürütücülüğünde 25 Mayıs Pazar günü, saat 13:00da gerçekleştirilecek Ses Manzaraları Atölyesi, katılımcıları şehrin sesini duymakla kalmayıp onun bir parçası olmaya davet ediyor. Atölye, Doug Aitkenin İçimdeki Şehir (2024) sergisinden ilhamla, sesin şehirlerle kurduğu ilişkiyi duyumsal bir deneyime dönüştürmeyi amaçlıyor. Yetişkinler tempo”, işitsel deneyim” ve içe dönük bakış”, meditatif dinleme” gibi kavramlarla günümüz metropollerin ritmini keşfedecek.

        Borusan Contemporary Yetişkin Atölyeleri biletlerini Biletix üzerinden temin edebilirsiniz.

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        #Borusan Contemporary
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