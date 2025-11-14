Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.458,94 %-1,60
        DOLAR 42,3302 %0,14
        EURO 49,3538 %0,21
        GRAM ALTIN 5.590,50 %-1,17
        FAİZ 40,24 %0,10
        GÜMÜŞ GRAM 70,51 %-0,81
        BITCOIN 94.901,00 %-3,90
        GBP/TRY 55,7796 %-0,08
        EUR/USD 1,1651 %0,15
        BRENT 63,90 %1,43
        ÇEYREK ALTIN 9.144,89 %-1,12
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Borusan Grubu'nda üst düzey atama - İş-Yaşam Haberleri

        Borusan Grubu'nda üst düzey atama

        Borusan Grubu'nda Üst Yönetici (CEO) pozisyonuna Özgür Günaydın getirilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2025 - 16:34 Güncelleme: 14.11.2025 - 16:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Borusan Grubu'nda üst düzey atama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gruptan yapılan açıklamaya göre, Borusan Grubu'nda, Nisan 2026 itibarıyla geçerli olacak üst düzey bir atama gerçekleşti.

        Grupta Ocak 2020'den itibaren CEO konumunda bulunan Erkan Kafadar, Nisan 2026 itibarıyla görevini, Borusan Cat İcra Kurulu Başkanı Özgür Günaydın'a devredecek.

        Borusan Grubu'nun finansal ve finansal olmayan göstergelerinde önemli ilerlemeler kaydetmesine öncülük eden Kafadar, Borusan Holding Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve Borusan Grubu Yönetim Kurulu Üyesi olarak gruba katkı sağlamaya devam edecek.

        Grubun yeni CEO'su Günaydın, ODTÜ Makine Mühendisliği Bölümünden mezun olmasının ardından 1995'te kariyerine Borusan Makine ve Güç Sistemleri şirketinde Servis Mühendisi olarak başladı.

        REKLAM

        Kariyeri boyunca farklı coğrafyalarda küresel liderlik yapan Günaydın, Borusan Cat'in dijital dönüşüm vizyonuna yön vererek, sürdürülebilir organizasyon yapılarının oluşturulmasında öncü rol üstlendi. Günaydın, grupta Ocak 2017'den bu yana Borusan Cat İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Borusan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kocabıyık, Kafadar'ın, görev yaptığı süre boyunca küresel çapta yaşanan zorluklara rağmen başarılı bir liderlik örneği sergilediğini belirtti.

        Grubu ileri taşıyan katkıları nedeniyle Kafadar'a teşekkür eden Kocabıyık, "Kendisi, Borusan Holding Yönetim Kurulu Murahhas Üyemiz olarak tecrübeleriyle bize destek olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

        Kocabıyık, Günaydın'ın da uzun yıllardır grupta kendini kanıtlayan değerli bir yönetici olduğunu vurgulayarak, "Grubumuzu 200 yıl ve ötesine taşıma vizyonumuzda, kendisinin liderliğine güvenimiz tam. Bu anlamlı yolculukta, yeni CEO'muzun liderliğinde kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Bu önemli atamanın tüm Borusan Grubu ve paydaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman hakkı savunacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman hakkı savunacağız
        Türkiye şehitlerine ağlıyor... Kahramanlara veda...
        Türkiye şehitlerine ağlıyor... Kahramanlara veda...
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Şehid olan askerler için yas ilân edilmesi geleneğimizde yoktur!
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        Almanya'dan gelen aileyi ölüme götüren süreç
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Milli Takım, play-off için sahada!
        Anne ve oğlunun sır dolu ölümünde kayıp cep telefonu bulundu!
        Anne ve oğlunun sır dolu ölümünde kayıp cep telefonu bulundu!
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        Diyabette yapay pankreas dönemi
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        'Ya bırakın ya da bırakırım!'
        Starbucks'ın ABD'deki çalışanları greve gitti
        Starbucks'ın ABD'deki çalışanları greve gitti
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        G.Saray'da 'Ocak' planı: 7 isim listede!
        19 çocuğa 'nitelikli cinsel istismarda' rekor ceza onandı!
        19 çocuğa 'nitelikli cinsel istismarda' rekor ceza onandı!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Tedesco'dan G.Saray açıklaması!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        Türkiye'nin peynir haritası!
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        "Dünya düzeni büyük ölçüde değişiyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Siz bir de içini görün!
        Siz bir de içini görün!
        8 yılda sarmaşıklar ele geçirdi! Polis ekipleri harekete geçti
        8 yılda sarmaşıklar ele geçirdi! Polis ekipleri harekete geçti
        "Savcılığa ifademizi verdik"
        "Savcılığa ifademizi verdik"
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?
        Nükleer yeniden 'altın çağına' mı giriyor?