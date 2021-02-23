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Borusan Sanat'ta müzik dolu hafta

Borusan Sanat, klasik müzik dünyasının önemli eserlerini dinleyicilerine ulaştırmaya devam ediyor! 24 Şubat saat 16.00’da canlı yayında Borusan Klasik’in konuğu olan Borusan Quartet’in yanı sıra, 28 Şubat Pazar günü saat 11.30’da BİFO, Patrick Hahn’ın yönettiği, “Günün Işığı” başlığını taşıyan konserde üç farklı yüzyıldan, üç usta bestecinin yapıtlarından oluşan bir program sunuyor.

Borusan Sanat'ta müzik dolu hafta


Borusan Klasik canlı radyo yayınlarına bu hafta Borusan Quartet ile devam ediyor. 24 Şubat saat 16.00’da Borusan Klasik’te dinleyicileri ile buluşan Borusan Quartet, 20. yüzyılın müzik dehalarından Anton von Webern’in 21 yaşındayken ilhamını bir aşkın acısıyla bularak bestelediği Langsamer Satz ve ustaların ustası Johannes Brahms’ın müzik yaşamının önceki yıllarına ait birikimlerini ustaca işlediği La Minör 2 Numaralı Dörtlü’sünü seslendirilecek.
Konser öncesinde saat 15.40’ta Aydın Büke ve Serhan Bali müzik üzerine söyleşisiyle dinleyicilerle bir araya gelecek.

Patrick Hahn, borusansanat.tv’de!

Çevrimiçi video platformu borusansanat.tv, ücretsiz konser kayıtlarıyla izleyicileri ile buluşmaya devam ediyor. 28 Şubat Pazar günü 11.30’da yayınlanacak “Günün Işığı” başlığını taşıyan konserde Patrick Hahn yönetimindeki BİFO, müzik dünyasını derinden etkileyen üç usta besteci Mozart, Wagner ve Ives’in eserlerinden oluşan bir programla sizlere buluşacak.
Saat 11.00’de yayınlanacak kayıtta ise Serhan Bali konser öncesi keyifli sohbetleriyle borusansanat.tv’de olacak.

Eray Aytimur, özel seçkisiyle Borusan Müzik Evi’nde!

“Borusan Müzik Evi” takipçilerine Borusan Klasik’ten ulaşmaya devam ediyor. 26 Şubat Cuma günü saat 23.00’te müzik yazarı ve radyo programcısı Eray Aytimur’un, daha önce 19 Haziran’da yayınlanan ve büyük beğeni toplayan programı için hazırladığı seçkisi bir kez daha dinleyicilerle buluşacak.

CANLI RADYO YAYINI / Borusan Klasik

24 Şubat 2021 Çarşamba 16.00

15.40 Konser Öncesi Söyleşi: Aydın Büke ve Serhan Bali

Yayın Mekânı: Borusan Müzik Evi

Borusan Quartet

WEBERN Langsamer Satz

BRAHMS 2. Yaylı Çalgılar Dörtlüsü, La minör, Op. 51

ÇEVRİMİÇİ GÖSTERİM / borusansanat.tv

28 Şubat Pazar 11.30

11.00 Konser Öncesi Söyleşi: Serhan Bali

“Günün Işığı”

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası

Patrick Hahn şef

IVES Central Park in the Dark

WAGNER Siegfried Idyll, WWV 103

MOZART 39. Senfoni, Mi bemol Majör, KV 543

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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