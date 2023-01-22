Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Almanya
ABONE OL

Borussia Dortmund: 4 - Augsburg: 3 | MAÇ SONUCU

Bundesliga'nın 16. haftasında Borussia Dortmund ile Augsburg karşı karşıya geldi. Borussia Dortmund mücadeleden 4-3'lük galibiyetle ayrıldı

Borussia Dortmund: 4 - Augsburg: 3 | MAÇ SONUCU
HABERTURK.COM

Dortmund, 29. dakikada Jude Bellingham'ın golüyle öne geçti. Augsburg, 40. dakikada Arne Maier ile bu gole cevap verdi.

Dortmund, Nico Schlotterbeck'in 42. dakikadaki golüyle yeniden öne geçti. Konuk ekip, 45+2. dakikada Julian Ryerson'un kendi kalesine attığı golle yeniden eşitliği sağladı.

Ev sahibini yeniden öne geçiren gol 75. dakikada Jamie Bynoe-Gittens'ten geldi. Augsburg, 77. dakikada David Colina ile yeniden eşitledi. Dortmund, 78. dakikada Giovani Reyna ile 3 puana ulaştı.

Kanser tedavisini tamamlayan Dortmund'un Fildişili golcüsü Sebastien Haller, 62. dakikada Moukoko'nun yerine oyuna dahil oldu.

2 maçlık galibiyet hasretini bitiren Dortmund, 28 puana yükseldi. Augsburg'un ise galibiyet hasreti 8 maça çıktı ve 15 puanda kaldı.

Dortmund, gelecek hafta Mainz'a konuk olacak. Augsburg ise sahasında Gladbach'ı ağırlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kayserispor - Beşiktaş CANLI YAYIN hangi kanalda? Kayserispor Beşiktaş maçı ilk 11'leri ve kadroları! Aboubakar oynuyor mu? Kayseri BJK maçı canlı skor
FUTBOL Kartal uçuyor!
Kayserispor - Beşiktaş maçı saaat kaçta hangi kanalda? Beşiktaş'ın ilk 11'i ve kadrosu... Aboubakar oynayacak mı? - BJK haberleri
FUTBOL İşte Güneş'in 11'i! Aboubakar...
Galatasaray - Antalyaspor maçı yazar yorumları: Galatasaray'ın iki büyük silahı var... - Son dakika GS haberleri
FUTBOL Galatasaray - Antalyaspor maçı yazar yorumları
Weghorst'tan olay sözler!
FUTBOL Weghorst'tan olay sözler!
Trabzonspor - İstanbulspor | CANLI YAYIN
FUTBOL Maçta üçüncü gol geldi!
Emre Kocadağ'dan transfer açıklaması!
FUTBOL Emre Kocadağ'dan transfer açıklaması!
Trabzonspor - İstanbulspor maçı saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak? Abdullah Avcı kararını verdi: İşte Trabzonspor'un ilk 11'i ve kadrosu...
FUTBOL İşte Trabzonspor'un 11'i!
Ali Çamlı: “İkinci golden önceki faul pozisyonunu bütün sorumlular izlesin”
FUTBOL Kayserispor'da hakem tepkisi
Çağdaş Atan: Maçın başında gelen ilk topun gol olması bütün oyun planlarımızı bozdu
FUTBOL "İlk topun gol olması planları bozdu"
Fenerbahçe, Ümraniyespor maçı öncesi kampa girdi
FUTBOL Fenerbahçe kampa girdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.