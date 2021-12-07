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Borussia Dortmund - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. hafta mücadelesinde Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a konuk oluyor. Tarihinin en kötü Avrupa dönemlerinden birini geçiren siyah-beyazlılar, C Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı

Borussia Dortmund Beşiktaş maçı CANLI YAYIN!

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STAT: Signal Iduna Park
HAKEM: François Letexier (Fransa)
SAAT: 23.00
YAYIN: Exxen

BORUSSIA DORTMUND: Kobel, Meunier, Hummels, Zagadou, Schulz, Witsel, Dahoud, Bellingham, Reus, Wolf, Malen

BEŞİKTAŞ: Ersin, Necip, Welinton, Montero, Umut, Mehmet Topal, Josef de Souza, Kenan Karaman, Can Bozdoğan, Larin, Batshuayi

HENÜZ GALİBİYETİ VE PUANI YOK

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamayan ve tarihinin en kötü Avrupa dönemlerinden birini geçiren siyah-beyazlı takım, C Grubu'nda oynadığı 5 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı.

Sahasında Borussia Dortmund'a 2- 1 yenilen Beşiktaş, deplasmandaki Ajax mücadelesinden de 2-0 mağlup ayrıldı. Beşiktaş, Sporting Lizbon'a ise 4-1 ve 4-0 yenilirken, grupta oynadığı son maçta da Ajax'a İstanbul'da 2-1 mağlup oldu.

Şu ana dek puan dahi alamayan ve gruptan çıkma şansını daha önce yitiren Beşiktaş, karşılaşmada hem ilk galibiyetini hem de ilk puanlarını almaya çalışacak.

Siyah-beyazlı ekip grupta son sırada yer alırken, oynadığı 2 karşılaşmayı kazanıp 3'ünde de yenilen Borussia Dortmund 6 puanla 3. sırada yer alıyor.

DEPLASMANDA İYİ SONUCU UNUTTU

Beşiktaş, Avrupa'daki deplasman maçlarında ise son dönemde galibiyet alamamanın sıkıntısını yaşıyor.

Siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki son 10 dış saha maçının sadece birini kazanabildi. 2018-2019 sezonunda Avrupa Ligi'nde Sarpsborg'u Norveç'te 3-2 mağlup eden Beşiktaş, diğer 10 dış saha mücadelesinde 2 beraberlik ve 8 yenilgi aldı.

Söz konusu maçlarda rakip fileleri 10 kez havalandırabilen siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 28 gol gördü.

Beşiktaş, deplasmandaki son 6 maçtan ise mağlup ayrıldı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Ajax'a 2-0, Sporting Lizbon'a 4-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Yunan temsilcisi PAOK'a ise 3-1 mağlup oldu.

2019-2020 sezonunda Avrupa Ligi'nde yer alan Beşiktaş, dış sahada Slovan Bratislava'ya 4-2, Braga'ya 3-1 ve Wolverhampton'a 4-0 yenildi.

Siyah-beyazlı ekip, deplasmandaki son galibiyetini 2018-2019'da Sarpsborg'u 3-2 yenerek elde etti.

Siyah-beyazlılar, Borussia Dortmund karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 115. kez deplasman mücadelesinde...

Siyah-beyazlı takım, dış sahadaki 114 karşılaşmadan 27'sini kazandı. Rakiplerine konuk olduğu 21 maçtan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, 66 müsabakada ise yenildi.

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