Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Borussia Dortmund, Niko Kovac'la sözleşme uzattı! - Futbol Haberleri

        Borussia Dortmund, Niko Kovac'la sözleşme uzattı!

        Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Borussia Dortmund, teknik direktör Niko Kovac'ın sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2025 - 16:50 Güncelleme: 26.08.2025 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dortmund'dan Kovac'la devam kararı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kulüpten yapılan açıklamada, 53 yaşındaki çalıştırıcıyla olan sözleşmesini 30 Haziran 2027'ye kadar uzatıldığını belirtti. İmza sonrası açıklamalarda bulunan Kovac, Borussia Dortmund'u eski günlerine döndürmek için üzerine düşeni yapacağını belirterek, "Borussia Dortmund'u sahada eski günlerine döndürmek için son altı ayda birlikte büyük ilerleme kaydettik. Teknik direktörler olarak bize duyulan güvenin yüksek olduğunu hissediyoruz ve kulüp ve taraftarlarla birlikte burada özel bir şeyler başarabileceğimize inanıyoruz. Son birkaç haftadır yaptığımız görüşmeler, bugüne kadarki başarılarımızın üzerine inşa ederek bu kulüpte uzun vadeli başarılar elde edebileceğimize olan inancımı pekiştirdi." ifadelerini kullandı.

        Geçtiğimiz şubat ayında Nuri Şahin'in yerine gelen Hırvat teknik adam, Bayern Münih'le 2019'da Bundesliga şampiyonluğu yaşamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Memura yeni zam teklifi geldi, Hakem Kurulu onayladı
        Memura yeni zam teklifi geldi, Hakem Kurulu onayladı
        ABD vize ücretine büyük zam
        ABD vize ücretine büyük zam
        Zina zamanına göre kusur değerlendirmesi!
        Zina zamanına göre kusur değerlendirmesi!
        İsmail 16 yaşındaydı... O an kamerada! Öldüren atlayış!
        İsmail 16 yaşındaydı... O an kamerada! Öldüren atlayış!
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!
        F.Bahçe Devler Ligi hasretine son vermek istiyor!
        Suskunluğunu 5 gün sonra bozdu
        Suskunluğunu 5 gün sonra bozdu
        Sıcak hava dalgaları yaşlanma hızını artırıyor
        Sıcak hava dalgaları yaşlanma hızını artırıyor
        "5 yıl içinde başlaması muhtemel 5 savaş"
        "5 yıl içinde başlaması muhtemel 5 savaş"
        Musrati için bekleyiş sürüyor!
        Musrati için bekleyiş sürüyor!
        Rus eşi bıçakladı! 3 gün sonra can verdi!
        Rus eşi bıçakladı! 3 gün sonra can verdi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Umut havasının önünde duramazlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Umut havasının önünde duramazlar
        Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı! Hayalindeki bölüme yerleşti
        Babası YKS çıkışında çiçekle karşılamıştı! Hayalindeki bölüme yerleşti
        Sebebi anlamsız ama etkisi gerçek
        Sebebi anlamsız ama etkisi gerçek
        Günay Güvenç kalede güven veriyor!
        Günay Güvenç kalede güven veriyor!
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        Hangi ülkeler deniz suyunu içiyor?
        G.Saray, Singo için Monaco'yla anlaştı!
        G.Saray, Singo için Monaco'yla anlaştı!
        Anne katili yakalandı! Cinayeti anlattı!
        Anne katili yakalandı! Cinayeti anlattı!
        5 İsrail bankasından yatırımını çekti
        5 İsrail bankasından yatırımını çekti
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!
        Günde 10 dakika duruşunuzu düzeltiyor!
        "Hastane saldırısı İsrail ordusunun onayı ile yapıldı"
        "Hastane saldırısı İsrail ordusunun onayı ile yapıldı"