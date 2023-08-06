Boşandığı eşi 30 yaşındaki Esma'yı katletti! Şanlıurfa'da, bir ay önce cezaevinden çıkan boşandığı eşi 36 yaşındaki Murat Utuş, tarafından silahla vurulan 30 yaşındaki Esma Kalenderli, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan katil zanlısı yakalandı. Genç kadının 3 çocuk annesi olduğu öğrenildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 06.08.2023 - 14:17 Güncelleme: 06.08.2023 - 14:39 facebook

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