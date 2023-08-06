Boşandığı eşi 30 yaşındaki Esma'yı katletti!
Şanlıurfa'da, bir ay önce cezaevinden çıkan boşandığı eşi 36 yaşındaki Murat Utuş, tarafından silahla vurulan 30 yaşındaki Esma Kalenderli, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan katil zanlısı yakalandı. Genç kadının 3 çocuk annesi olduğu öğrenildi
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Esma Kalenderli (30), 1 yıl önce şiddetli geçimsizlik yaşadığı ve 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan cezaevinde olan eşi Murat Utuş'tan (36) boşandı.
3 ÇOCUĞUYLA AİLESİNİN YANINA YERLEŞTİEsma Kalenderli, 3 çocuk annesiydi.
DHA'da yer alan habere göre Esma Kalenderli, boşanmanın ardından 3 çocuğu ile ailesinin yanına yerleşti.
ESKİ EŞİNİN YOLUNU KESTİ
Murat Utuş ise 1 ay önce cezaevinden tahliye oldu. İddiaya göre; boşanmayı hazmedemeyen Murat Utuş, bu sabah alışveriş için evden çıkan Esma Kalenderli'yi Atatürk Bulvarı'nda yolunu kesti.
SİLAHIYLA KURŞUN YAĞDIRDI
İkili arasında tartışma çıktı. Bu sırada Murat Utuş, üzerinde taşıdığı tabanca ile eski eşine peş peşe ateş açtı.
GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ
Esma Kalenderli kanlar içinde yere yığılırken, Murat Utuş ise kaçtı. Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Esma Kalenderli, kurtarılamadı.
KATİL ZANLISI YAKALANDI
Kaçan Utuş ise kısa sürede polis ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.