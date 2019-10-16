Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, üç ay önce boşanan Ayşe Acar (36),kendisini takip eden eski kocası Kerem T. tarafından silahla vurularak öldürüldü.

AA'nın haberine göre, Kerem T. (44) takip ettiği eski eşi Ayşe Acar'a (36) Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karaca Sokak'taki müşteri hizmetleri merkezinde doğalgaz aboneliği işlemi yaptırdığı sırada ateş etti. Olay yerinden kaçmak isteyen zanlı, müşteri hizmetleri merkezinde çalışan güvenlik görevlisi tarafından yakalandı.

Şüpheli, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Sağlık personeli yaptığı incelemede, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.