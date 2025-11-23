Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Boşanma iddiası asılsız çıktı

        Boşanma iddiası asılsız çıktı

        Oyuncu İrem Helvacıoğlu ile işletmeci Ural Kaspar'ın boşanma kararı aldıkları yönündeki iddia, asılsız çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2025 - 21:56 Güncelleme: 23.11.2025 - 22:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boşanma iddiası asılsız çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sosyal medyada; oyuncu İrem Helvacıoğlu ile geçen sene evlendiği işletmeci eşi Ural Kaspar'ın boşanma kararı aldığı yönünde bir iddia ortaya atıldı.

        İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar, Ekim 2024'te evlendi
        İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar, Ekim 2024'te evlendi

        Çiftin, 15 Ekim'de dünyaya gelen kızlarının kırkı bile çıkmadan boşanma kararı aldıkları yönündeki bu iddia, magazin gündeminde hızla yayılarak şok etkisi yarattı.

        Ancak edindiğimiz bilgilere göre; İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar'ın boşanma kararı almadı. Anlaşılan o ki sosyal medyada 'Tık alma' çabasının yeni örneği Helvacıoğlu ile Kaspar oldu.

        KAZA ATLATMIŞLARDI

        İrem Helvacıoğlu, 22 Ekim'da Bağdat Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında yaralandı. Bir motosiklet, yoldaki araçlardan birine çarptıktan sonra Helvacıoğlu, eşi Ural Kaspar ve bir haftalık kızları Sora’nın bulunduğu yöne savruldu. Helvacıoğlu, tedavisinin tamamlanmasından sonra tabucu edildi.

        Ünlü oyuncu kaza geçirdi
        Ünlü oyuncu kaza geçirdi Haberi Görüntüle
        REKLAM
        #İrem Helvacıoğlu
        #Ural Kaspar
        #boşanma
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Çin'den Janponya'ya: Kırmızı çizgiyi aştı
        Çin'den Janponya'ya: Kırmızı çizgiyi aştı
        Trump: Ukrayna, ABD'nin çabaları için hiçbir minnet duymadı
        Trump: Ukrayna, ABD'nin çabaları için hiçbir minnet duymadı
        Sergen Yalçın'dan oyuncularına sitem!
        Sergen Yalçın'dan oyuncularına sitem!
        Fenerbahçe, Rize deplasmanında gümbür gümbür!
        Fenerbahçe, Rize deplasmanında gümbür gümbür!
        Sıcaklıklar düşüyor! İstanbul'a çok az da olsa yağmur geliyor!
        Sıcaklıklar düşüyor! İstanbul'a çok az da olsa yağmur geliyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Liderler Zirvesi'nde
        İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı!
        İsrail'den Beyrut'a hava saldırısı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 temasları
        Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı!
        Dolmabahçe'de kazanan çıkmadı!
        Spor yaparken yaşanan ölümlerin sebebi ne?
        Spor yaparken yaşanan ölümlerin sebebi ne?
        "Hakkımı yediler"
        "Hakkımı yediler"
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        Arda Güler'in futboldaki yeteneği ilkokul sıralarından belliydi
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Artık herkesi korkutuyor
        Artık herkesi korkutuyor
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı