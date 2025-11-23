Boşanma iddiası asılsız çıktı

Sosyal medyada; oyuncu İrem Helvacıoğlu ile geçen sene evlendiği işletmeci eşi Ural Kaspar'ın boşanma kararı aldığı yönünde bir iddia ortaya atıldı.

İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar, Ekim 2024'te evlendi

Çiftin, 15 Ekim'de dünyaya gelen kızlarının kırkı bile çıkmadan boşanma kararı aldıkları yönündeki bu iddia, magazin gündeminde hızla yayılarak şok etkisi yarattı.

Ancak edindiğimiz bilgilere göre; İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar'ın boşanma kararı almadı. Anlaşılan o ki sosyal medyada 'Tık alma' çabasının yeni örneği Helvacıoğlu ile Kaspar oldu.

KAZA ATLATMIŞLARDI İrem Helvacıoğlu, 22 Ekim'da Bağdat Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında yaralandı. Bir motosiklet, yoldaki araçlardan birine çarptıktan sonra Helvacıoğlu, eşi Ural Kaspar ve bir haftalık kızları Sora’nın bulunduğu yöne savruldu. Helvacıoğlu, tedavisinin tamamlanmasından sonra tabucu edildi. Ünlü oyuncu kaza geçirdi Haberi Görüntüle