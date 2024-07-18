Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Boşnak lider Becirovic: Dünya, Srebrenitsa'daki soykırımdan ders almalı | Dış Haberler

        Boşnak lider Becirovic: Dünya, Srebrenitsa'daki soykırımdan ders almalı

        Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Boşnak üyesi Denis Becirovic, Londra'da katıldığı Srebrenitsa soykırımını anma günü etkinliğinde soykırımın tanınması yönünde destek veren İngiltere'ye teşekkür etti. Becirovic, dünyanın ve Avrupa'nın Srebrenitsa'da yaşananlardan ders çıkarması gerektiğini, başlangıçta engellenemeyen kötülüklerin daha büyük ve tehlikeli hale geldiğini kaydetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 18:57 Güncelleme: 18.07.2024 - 18:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Srebrenitsa Soykırımı'ndan ders alınmalı'
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve Boşnak üyesi Denis Becirovic, Srebrenitsa'daki soykırımdan dünyanın ve Avrupa'nın ders çıkarması gerektiğini söyledi.

        Becirovic, İngiltere'nin Woodstock kasabasında bulunan Blenheim Sarayı'ndaki Avrupa Siyasi Topluluğu'nun (AST) 4'üncü zirvesine katılmak için gittiği Londra'da Srebrenitsa soykırımını anma günü etkinliğine katıldı.

        İngiliz hükümeti temsilcilerine ve milletvekillerine hitap eden Becirovic, 1995'in Temmuz ayında Sırp birliklerin en az 8 bin 372 Boşnak sivili acımasızca öldürdüğü soykırımın tanınması yönünde destek veren İngiltere'ye teşekkür etti.

        Bosna Hersek halkının, 2015 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne Srebrenitsa hakkında karar tasarısını sunan İngiltere'yi takdir ettiğini belirten Becirovic, şöyle konuştu:

        REKLAM

        "Ne yazık ki bu kararın kabul edilmesi Rusya tarafından engellenmişti. Yine de adalet mücadelemize devam ettik ve karar bu yılın mayıs ayında BM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Bu karara (11 Temmuz'un 'Srebrenitsa Soykırımı'nı Anma Günü' ilan edilmesi kararı) destek veren İngiltere'ye ve diğer ülkelere teşekkür ediyorum. Srebrenitsa'daki soykırımı uluslararası alanda anma kararı, BM Genel Kurulu'nun aldığı ahlaki ve medeniyet taraftarı bir karardı."

        Becirovic, dünyanın ve Avrupa'nın Srebrenitsa'da yaşananlardan ders çıkarması gerektiğini, başlangıçta engellenemeyen kötülüklerin daha büyük ve tehlikeli hale geldiğini kaydetti.

        Avrupa'da ve dünyada Srebrenitsa'daki soykırımı hatırlama kültürünün daha da geliştirilmesi gerektiğini aktaran Becirovic, "Hatırlama kültürü bize demokrasi ve insan hakları için mücadele etmeyi öğretiyor. Hatırlayarak, yeni nesiller için güvenli bir gelecek adına mücadele ediyoruz." dedi.

        SREBNİTSA'DA NELER YAŞANDI?

        Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin hemen ardından BM bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, Sırplar'a teslim edildi.

        Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrol ettiği bölgeye gitmesine izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık bölge, fabrikalar ve depolarda öldürdü, katledilenler toplu mezarlara gömüldü.

        Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı, 2007'deki kararında, Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinden (ICTY) gelen kanıtlar doğrultusunda, Srebrenitsa ve civarında yaşananları "soykırım" olarak nitelendirdi.

        Srebrenitsa'daki soykırımda hayatını kaybedenlerden kimlik tespiti yapılamayan ve cenazesine ulaşılamayan 1600'den fazla kişi bulunuyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bosna Hersek
        #soykırım
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TFF'de İbrahim Hacıosmanoğlu dönemi!
        TFF'de İbrahim Hacıosmanoğlu dönemi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la görüştü
        Bunaltan sıcaklarla ilgili kötü haber!
        Bunaltan sıcaklarla ilgili kötü haber!
        Borsa İstanbul'da 'takeover' savaşı
        Borsa İstanbul'da 'takeover' savaşı
        Çip sektörü 1 günde yarım trilyon kaybetti
        Çip sektörü 1 günde yarım trilyon kaybetti
        İzmir'de ve Balıkesir'de yangın
        İzmir'de ve Balıkesir'de yangın
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Atama kararları Resmi Gazete'de
        Emre 18 yaşındaydı! İstanbul'da dehşet kamerada!
        Emre 18 yaşındaydı! İstanbul'da dehşet kamerada!
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Solun başka işi gücü yok mu
        Solun başka işi gücü yok mu
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        "Bu seçim yok hükmündedir"
        MB faiz kararı ne olacak?
        MB faiz kararı ne olacak?
        "Büyükekşi yönetimine destek vermedik"
        "Büyükekşi yönetimine destek vermedik"
        "Kimseye imza vermedik"
        "Kimseye imza vermedik"
        "Bu kavga bitsin!"
        "Bu kavga bitsin!"
        Denizde aşk var
        Denizde aşk var
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        Türk bayrağını görünce çıkmadı
        Suda boğulan kişiye 2 suni solunum 30 kalp masajı döngüsü!
        Suda boğulan kişiye 2 suni solunum 30 kalp masajı döngüsü!
        Joao Felix iddiası!
        Joao Felix iddiası!
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor
        Vodafone Red kullanıcıları yurt içi tarifelerini artık 200 ülkede kullanabiliyor