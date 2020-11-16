Boşnak mantısı için gerekli malzemeler:
- 4-5 su bardağı un
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Yarım çay bardağı sıvıyağ
- Ilık su
Boşnak Mantısı’nın iç harcı için malzemeler:
- 400 gr dana kıyma
- 2 adet soğan
- Tuz,karabiber
Boşnak mantısının yapılışı:
- Yoğuracağımız kabın içine unu alıyoruz.
- İçine tuzuve 1 yemek kaşığı sıvıyağı ilave ettikten sonra ılık suyla birlikte yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğuruyoruz.
- Bu hamurda eşit miktarda aldığımız bezeleri tatlı tabağı kadar açıyoruz.
- Hamurların üzerine sıvı yağ sürüyoruz.
- 5 bezeyi de bu şekilde açıp yağladıktan sonra üstüüste gelecek şekilde yarım saat dinlenmeye alıyoruz.
- Dinlenen hamurumuzu unsuz şekilde elimizle açabildiğimiz kadar ince olacak şekilde hazırlıyoruz.
- Bir bıçak yardımı ile karelere kestikten sonra çiğ olarak hazırladığımız iç harcımızdan yerleştirerek bohça şeklinde kapatıyoruz.
- 180 derece fırınımızda üzeri kızarana kadar pişiriyoruz.
- Piştikten üzerine yoğurt koyuyoruz. Yoğurdun üzerine de tereyağı ile pul biber kızdırıyoruz.
- 15 dakika dinlendirdikten sonra servis etmeye hazır hale gelir.
- Afiyet olsun…
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