Bournemouth: 3 - Liverpool: 2 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 23. haftasında Liverpool, deplasmanda Bournemouth'a 3-2 yenildi. 90+5'te Amine Adli'nin golüne engel olamayan ve ligdeki galibiyet hasreti beş maça çıkan Liverpool, 36 puanda kaldı. Milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği Bournemouth ise puanını 30'a yükseltti.
İngiltere Premier Ligi'nin 23. haftasında Liverpool, Bournemouth ile deplasmanda karşılaştı. The Goldsands'te oynanan müsabakayı kazanan 3-2'lik skorla Bournemouth oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 26'da Evanilson, 33'te Alejandro Jimenez Sanchez ve 90+5. dakikada Amine Adli atarken, Liverpool'un gollerini ise 45+1'de Virgil Van Djik ile 80. dakikada Dominik Szoboszlai kaydetti.
Bournemouth'ta top koşturan milli futbolcu Enes Ünal, 90+2. dakikada Evanilson'un yerine girdi.
Bu sonuçla birlikte Bournemouth puanını 30'a yükseltirken, son beş maçta galip gelemeyen Liverpool ise 36 puanda kaldı.
İngiltere Premier Lig'in bir sonraki haftasında Bournemouth, Wolves'e konuk olacak. Liverpool, Newcastle United'ı ağırlayacak.