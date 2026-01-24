Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İngiltere Bournemouth: 3 - Liverpool: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Bournemouth: 3 - Liverpool: 2 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Ligi'nin 23. haftasında Liverpool, deplasmanda Bournemouth'a 3-2 yenildi. 90+5'te Amine Adli'nin golüne engel olamayan ve ligdeki galibiyet hasreti beş maça çıkan Liverpool, 36 puanda kaldı. Milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği Bournemouth ise puanını 30'a yükseltti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2026 - 23:12 Güncelleme: 24.01.2026 - 23:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Liverpool'a 90+5 şoku!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İngiltere Premier Ligi'nin 23. haftasında Liverpool, Bournemouth ile deplasmanda karşılaştı. The Goldsands'te oynanan müsabakayı kazanan 3-2'lik skorla Bournemouth oldu.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 26'da Evanilson, 33'te Alejandro Jimenez Sanchez ve 90+5. dakikada Amine Adli atarken, Liverpool'un gollerini ise 45+1'de Virgil Van Djik ile 80. dakikada Dominik Szoboszlai kaydetti.

        Bournemouth'ta top koşturan milli futbolcu Enes Ünal, 90+2. dakikada Evanilson'un yerine girdi.

        Bu sonuçla birlikte Bournemouth puanını 30'a yükseltirken, son beş maçta galip gelemeyen Liverpool ise 36 puanda kaldı.

        İngiltere Premier Lig'in bir sonraki haftasında Bournemouth, Wolves'e konuk olacak. Liverpool, Newcastle United'ı ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız: Tutuklanmasını bekliyordum

        Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, kız kardeşi Tuğyan Ülkem Gülter'in gözaltına alınan eski nişanlısı Kervan Eminoğlu ile ilgili konuştu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        G.Saray, Gümrük'e takılmadı!
        G.Saray, Gümrük'e takılmadı!
        Suriye'de ateşkes 15 gün uzatıldı
        Suriye'de ateşkes 15 gün uzatıldı
        Şişli'de kesik başlı cansız beden şoku
        Şişli'de kesik başlı cansız beden şoku
        "Her yerde aktif işler yapıyor"
        "Her yerde aktif işler yapıyor"
        İstasmar iddiasına açıklama
        İstasmar iddiasına açıklama
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        Konutların ilk teslimatı Mart 2027'de
        Otobüs otomobili böyle biçti
        Otobüs otomobili böyle biçti
        Yáser Asprilla, Galatasaray için geliyor!
        Yáser Asprilla, Galatasaray için geliyor!
        "Venezuela'da yeni bir silah kullanıldı"
        "Venezuela'da yeni bir silah kullanıldı"
        Lüks paylaşımlar radarda
        Lüks paylaşımlar radarda
        ABD'de ICE polisi bir kişiyi daha vurdu
        ABD'de ICE polisi bir kişiyi daha vurdu
        Sezon sonu değil, şimdi gelsin!
        Sezon sonu değil, şimdi gelsin!
        Bazada yakalanan zanlı tutuklandı
        Bazada yakalanan zanlı tutuklandı
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        3 yaşındaki Berra tahliye kanalında öldü!
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        Tech Connect'te, kamu ve özel sektör bir arada
        F.Bahçe&Juve anlaştı, gözler En-Nesyri'de!
        F.Bahçe&Juve anlaştı, gözler En-Nesyri'de!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Korkutan görüntü! Sürü halinde geldiler!
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Gümüşün onsu rekor tazeledi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!
        Özlem Altınok'un 35 yıllık yolculuğu: 3 farklı rol, tek ses!