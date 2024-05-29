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        Haberler Spor Transfer Bournemouth, Enes Ünal'ın opsiyonunu kullandı! 16 milyon euro... - Futbol Haberleri

        Bournemouth, Enes Ünal'ın opsiyonunu kullandı! 16 milyon euro...

        Bournemouth, Enes Ünal ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2024 - 12:28 Güncelleme: 29.05.2024 - 12:28
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        Enes Ünal'dan 4 yıllık imza!
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        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth, Enes Ünal'ın satın alma opsiyonunu kullandı ve 4 yıllık sözleşme imzaladı.

        Enes Ünal'ın kiralık sözleşmesindeki opsiyonu 16 milyon euro'ydu.

        2023-24 sezonunun devre arasında Getafe'den Bournemouth'a kiralanan Enes, İngiliz ekibinde 17 resmi maça çıkarken 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada, ''Enes Ünal'ın kalıcı sözleşmeyle AFC Bournemouth'a katıldığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Geçtiğimiz birkaç ay boyunca bizimle birlikte olduğu sürede Enes'ten çok etkilendik. Onun çalışma hızı ve tutumu, uzun bir sakatlık rehabilitasyonu döneminin ardından örnek teşkil etti ve başarılı olma arzusu net bir şekilde görüldü. Buradaki oyuncu kadrosuna harika bir katkı sağladığını kanıtladı ve uzun vadeli bir sözleşmeyle aramıza katıldığını doğrulamaktan mutluluk duyuyoruz. Enes'e yaz için en iyisini diliyoruz ve onu Temmuz ayında tekrar ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz'' ifadeleri kullanıldı.

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