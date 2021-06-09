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Böyle ayrılık olmaz: Gomez, Talisca, Aboubakar...

Beşiktaş'tan ayrılan Aboubakar, Al Nassr'ın yolunu tuttu. Siyah-beyazlıların son yıllarda yaşadığı dramatik ayrılıklara bir yenisi daha eklendi

Böyle ayrılık olmaz: Gomez, Talisca, Aboubakar...

Beşiktaş'ta sezonun son haftalarında sakatlığını gerekçe göstererek forma giymeyen Aboubakar, sözleşmesinin bitmesinin ardından kararını verdi. Kamerunlu yıldız, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olurken bu karar siyah-beyazlıların son yıllarda yaşadığı dramatik ayrılıklara bir yenisi eklendi. İşte Beşiktaş'ın son yıllarda elinde tutamadığı transferler...

MARIO GOMEZ (2016)

2015-16 sezonu başında Fiorentina'dan kiralık Beşiktaş'a katılan Mario Gomez, harika bir sezonu geride bırakırken 26 gol ile kral olup şampiyonlukta önemli pay sahibi olmuştu. Beşiktaş sezon başında Fiorentina ile anlaşırken, Gomez'in Beşiktaş dışında bir takıma satılması halinde bonservis ücretinin yarısını vermesi üzerine sözleşme imzalamıştı. Ancak Fiorentina, sezon sonunda Gomez'in 1 milyon euro karşılığında Wolfsburg'a transfer olduğunu duyurdu. Piyasa değerinin oldukça altında transfer olan Alman yıldız, Beşiktaşlı taraftarların yarım kalan aşk hikayelerinden birisi oldu.

ABOUBAKAR (2017)

Beşiktaş, Gomez'in ardından ertesi sezon Vincent Aboubakar'ı kiralamıştı. O dönemde yıllık 3.3 milyon Euro kazanan Kamerunlu yıldız, başlarda kafalarda soru işareti oluştursa da sezon ortasında Afrika Uluslar Kupası'nda ülkesini zafere taşıyıp Türkiye'ye döndü ve bir açıldı pir açıldı. Toplamda 19 gol ve 4 asistlik performans ortaya koyan Abou, üst üste 2. şampiyonlukta büyük rol oynarken siyah-beyazlılar da yeni sezonda devam etmek istedi. Ancak Porto'yla ve Aboubakar'la anlaşmaya varılamadı. Golcü oyuncu, 2. maceraya kadar Portekiz'e döndü.

TALISCA (2018)

Taraftarların siyah-beyazlı formayla seyrettiği en yetenekli isimlerin başında gelen Anderson Talisca, Benfica'dan sessiz sedasız kiralanmıştı. Ve kaderin cilvesiyle Şampiyonlar Ligi'nde eski takımına deplasmanda attığı müthiş frikikle perdeyi açan Brezilyalı futbolcu, attığı müthiş gollerle taraftarın kısa sürede sevgilisi olmuştu. Şampiyonlukla tamamlanan 2017'nin ardından ertesi sezon da kiralık sözleşmesi devam eden Talisca'nın 21 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu ise en büyük handikaptı. Gollerine devam eden yıldız oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde namağlup gruptan çıkılan sezonda bu başarının en büyük pay sahiplerindendi. Talisca'nın satın alma opsiyonu için çeşitli formüller günlerce konuşuldu ama beklenen gerçekleşmedi. Benfica'ya dönen Talisca, 25 milyon Euro'luk bonservisle Çin Ligi'nin yolunu tuttu. Şimdi de oradan ayrıldı ve Al Nassr'da Aboubakar ile takım arkadaşı olacak.

ABOUBAKAR (2021)

Beşiktaş'ın yarım kalan hikayelerinden dediğimiz Aboubakar, geçen sezonun başında ise hikayeyi tamamlamak için Beşiktaş'a 2. kez geldi. Ancak ilk dönemin aksine arada geçirdiği ağır sakatlıklar en büyük soru işaretiydi. Buna rağmen özel maddeler içeren bir sözleşmeyle siyah-beyazlılara imza atan Abou, kendisine sakat diyenleri utandırdı. Ligde 15 gol atan Kamerunlu, Kartal'ın şampiyonluk yürüyüşünde başaktörlerden oldu. Ancak 31. haftanın ardından Aboubakar'a bir haller oldu. Sakatlığını gerekçe gösteren 29 yaşındaki futbolcu, sadece Sivasspor maçında 45 dakika oynayabildi. "Sözleşmesinin uzamaması için oynamıyor" söylentileri yayılsa da yönetim tarafından gerçek olmadığı belirtildi. Beşiktaş, son periyotta Aboubakar'sız çok zorlansa da şampiyonluğa ulaştı. Bir sene daha kalması beklenen Aboubakar ise dün Al Nassr ile anlaştığını açıkladı. Beşiktaş'ta 2. Aboubakar dönemi de ilki gibi yarım kaldı.

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