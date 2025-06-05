Boynuz darbesi ölüme yol açtı!

Manisa'da büyükbaş hayvan işleme tesisi ve restoranı bulunan, Manisa Ticaret Borsası Meclis Üyesi İbrahim Külahlı, büyükbaş hayvanın boynuz darbesi sonucu hayatını kaybetti.

AA'da yer alan habere göre Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar sırasında tesisindeki büyükbaş hayvanların olduğu kısma geçen Külahlı, bu esnada boynuz darbesiyle ağır yaralandı.

AĞIR YARALANDI, KURTARILAMADI

Ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılan Külahlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.