Boyun ağrıları sağlığınız için gizli bir tehdit mi? 0:00 / 0:00

Boynumuz başımızın dik durmasını ve rahat hareket etmesini sağlayan bölge. Boyun ağrıları sık bir yakınma ve en sık sebebi duruş bozukluğu veya aşırı zorlanmadır. Özellikle son yıllarda teknoloji çağı ile birlikte masa başında, bilgisayar karşısında uzun saatler çalışmak ağrıları ciddi derecede tetikliyor. Kendinize dikkat edin kaç saat cep telefonunuza bakıyorsunuz? Peki cep telefonunuzu incelerken boynunuz genellikle öne eğik pozisyonda mı kalıyor? Duruş hataları gittikçe artan boyun ağrılarına neden olabilir. Duruş hataları ile beraber kaslarınız aşırı zorlanacak ve ağrınız kronik hale gelecektir. Bunun yanında düşmek veya sporlarda alınan sert darbeler de boyunda hasar oluşturabilir ve sonucunda sürekli boyun ağrıları çekebilirsiniz.

BOYUN AĞRILARI NE ZAMAN ÖNEMSENMELİ?

Burada önemli soru, boyun ağrıları ne zaman önemsenmeli sorusudur. Hepimizin ara ara yaşadığı basit boyun ağrıları genellikle bir iki gün içinde yok olurken, geçmeyen ve şiddeti günden güne artan boyun ağrıları ciddi rahatsızlıkların veya sakatlıkların habercisi olabilir. Bu tip durumlarda mutlaka bir doktora danışmak gerekir. Eğer bir haftadan uzun süredir devam eden ve günden güne şiddeti artan bir boyun ağrınız varsa ve özellikle beraberinde kola vuran ağrı, kolda uyuşma güçsüzlük gibi başka şikayetler de eşlik ediyorsa mutlaka doktora başvurmalısınız. Boyun ağrılarınız sizi uykunuzdan uyandırıyorsa bu da doktora başvurmanız için önemli bir ipucudur.

Duruş bozukluğunuz varsa veya gün içerisinde işe dalıp çalışma masanızda otururken pozisyonunuzu değiştirmeyi unutuyorsanız ya da uyku veya egzersiz sırasında boynunuzu ters bir pozisyona soktuysanız kaslarınız normalden daha fazla gerilir ve devamında eski pozisyonuna gelene kadar boyun ağrıları çekebilirsiniz. Boynumuz vücudun geri kalanına oranla daha savunmasız bir yapıdır. Özellikle düşme vakalarında, trafik kazalarında ve birebir sert müdahaleler gerektiren sporlar sırasında boynumuzda bulunan kaslar normalden çok daha fazla zorlanır ve eğer boyun kemiklerimiz hassassa omurgamız bu durumdan zarar görebilir.

BOYUN AĞRISI KALP KRİZİNİN BİR BELİRTİSİ OLABİLİR

Bunların haricinde boyun ağrısı nadir de olsa ilginç bir şekilde kalp krizinin bir belirtisi olabilir. İşte böyle durumlarda boyun ağrınızın kalp krizi gibi endişe verici bir rahatsızlıkla ilişkili olup olmadığını anlamak için bakmamız gereken şey beraberinde başka kalp krizi yakınmasının eşlik edip etmediğidir. Örneğin; boyun ağrınızla birlikte nefes darlığı, terleme, mide bulantısı, kusma ve göğüste veya kolda ağrı var ise hızlıca doktora başvurmalısınız.

BOYUN AĞRISINA ATEŞ, MİDE BULANTISI, KUSMA, NEFES ALMA VE YUTKUNMA ZORLUĞU EKLENDİYSE...

Direkt bir sebebi olmamasına rağmen şiddeti artarak devam eden ve günlerce geçmeyen boyun ağrınız varsa, boynunuzda şişlik varsa, ağrı ile beraber ateşiniz, mide bulantınız, kusmanız, nefes alma ve yutkunma zorluğunuz ve bunlar gibi normalden farklı gördüğünüz çeşitli yakınmalar yaşıyorsanız fazla paniğe kapılmadan bir doktora başvurmanız en doğrusu olacaktır. Tabii bu demek değil ki her boyun ağrısı riskli ve hemen doktora gitmeniz gerekiyor, kendinizi takip etmeli ve ağrıyı önemsemelisiniz ve eğer saydığımız yakınmalarla karşılaşırsanız tıbbi yardım almalısınız.