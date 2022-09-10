Boyun ağrısına iyi gelen şeyler 0:00 / 0:00

Boyun ağrısı, cinsiyet ve yaş farkı gözetmeksizin birçok insanın hayatını etkileyen, yaşam kalitesini büyük ölçüde düşüren rahatsızlıklar arasında yer alır. Aynı zamanda boyun ağrısı, özellikle son yıllarda akıllı cihazların yaygınlaşması, masa başı ve ağır işlerde çalışan insanların sayısının artması, hareketsiz yaşam oranının da gittikçe çoğalması nedeniyle birçok kişiyi etkilemektedir. Bu sebeple birçok kişi boyun ağrısına ne iyi gelir sorusunu merak etmekte ve konuyla ilgili internette sıklıkla araştırma yapmaktadır. Yazımızın devamında boyun ağrısı ile ilgili bilgileri ve boyun ağrısına iyi gelen şeyleri bulabilirsiniz.

Boyun Ağrısına İyi Gelen Şeyler

Boyun ağrısı birçok sebeple ortaya çıkabildiği bilinen bir problemdir. Genellikle yaşam tarzı nedeniyle insanların hayatını etkilemekte fakat bazen ciddi hastalıklardan da kaynaklanabilmektedir. Bu nedenle boyun ağrısı problemi yaşayan kişilerin öncelikle hekime başvurup boyun ağrılarının nedenlerini tespit etmesi gerektiği de unutulmamalıdır. Akıllı cihazlar, bilgisayar başında uzun süre hareketsiz vakit geçirmek nedeniyle meydana gelen boyun ağrılarına iyi gelen hareketler, bitkiler ve bazı karışımlar olduğu bilinmektedir. İşte onlardan bazıları…

Boyun Ağrısına İyi Gelen Hareketler

Yaşam tarzınız ya da çalışma koşullarınız sebebiyle meydana gelen boyun ağrılarını hafifletmek için evde uygulayabileceğiniz bazı hareketler bulunmaktadır. O hareketlerden bazılarını düzenli uyguladığınızda boyun ağrılarınızda hafifleme olduğu görülecektir. O hareketlerin uygulama şekilleri ise şöyle tarif edilebilir:

Baş geriye verilerek dairesel hareketlerle sağa ve sola hareket ettirilir.

Omuzlar geriye doğru atılarak sabit bir şekilde karşıya bakılarak 5 saniye kadar durulur. Gün içerisinde 10 kez tekrar etmek suretiyle bu hareket gerçekleştirilebilir.

Baş sabit tutularak karşıya doğru bakılır ve sağ el düz bir pozisyona getirilerek başın sağına sert bir biçimde kuvvet uygulanır. Birkaç saniye bu devam ettirilmelidir. Sonrasında yanı hareket sol elle sol tarafa uygulanır. Bu hareket, ün içerisinde birkaç kez tekrar edilmelidir.

Omuzlar arkaya doğru hareket ettirilir. Bu hareket, 10, 15 kez tekrarlanabilir.

Baş, yavaşça sağa ve sola doğru eğilir. Bu hareket, birkaç kez tekrar edilebilir.

Aynı zamanda yüzmenin de boyun ağrılarına oldukça iyi gelen sporlardan biri olduğu bilinmektedir.

Boyun Ağrısına İyi Gelen Bitkiler

Doğal ağrı kesici olma özellikleriyle bilinen ve antienflamatuvar özellikleri de bulunan, aynı zamanda kasları yumuşatarak gevşeten bazı bitkiler bulunmaktadır. Tüm bu özellikleriyle boyun ağrılarının hafiflemesini sağlayan bitkiler şöyle sıralanabilir:

Bir miktar zencefil beze sarılarak ılık suda 30 saniye kadar bekletildikten sonra boyna koyulması halinde ağrıların hafiflemesini sağlar. Bu bez 10-15 dakika kadar boyunda bekletilebilir.

Lavanta çayı demlenerek tüketilmesi halinde kas gevşetici ve ağrı kesici etkisiyle boyun ağrılarını hafifletir. Aynı zamanda lavanta yağı boyna uygulanarak masaj yapılması halinde ağrıların hafiflemesine yardımcı olacaktır.

Elma sirkesi bir havluya ya da yumuşak bir beze dökülerek boyna sarılıp birkaç saat sorunlu bölgeye nüfuz etmesi beklenir.

Boyun Ağrısına İyi Gelen Karışımlar

Boyna sürülerek uygulanması halinde boyun ağrılarına iyi gelen karışımlar olduğu bilinmektedir. O karışımlardan en bilineni ise; lavanta, fesleğen, zeytin, nane ve servi yağı karışımıdır. Bu yağlar, hepsinden eşit miktarda olacak şekilde bir kapta karıştırılması suretiyle boyun bölgesine uygulanır. Uygulama esnasına hafifçe masaj yapılması da etkinin artmasını sağlayacaktır.