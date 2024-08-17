Bozbey: Bursa'nın büyük bir kısmı depreme karşı savunmasız

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümünde, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Hüdavendigar salonunda basın açıklaması gerçekleştirdi.

Yakın bir tarihte beklenen muhtemel Marmara Depremi'ne karşı Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını anlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı ile ortak yürütülen projede yapılan bina hasar risk analizlerinde doğrultusunda Bursa'nın büyük bir kısmının deprem riskine karşı savunmasız olduğunu söyledi.

Bozbey, "Plansız yapıların en aza indirilmesi, kaçak yapıların önlenmesi, ulaşım ağları ve tahliye rotalarının belirlenmesi konuları üzerine arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışıyor ve bizim önceliklerimiz arasında yakın zamandaki depreme hazırlık var" dedi.

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"BİRÇOK AKTİF FAYIN OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Bursa'nın riskli mahallelerinde ev ev taranarak yüksek riskli yapıların tespit edilmeye çalıştığını ifade eden Başkan Bozbey, "Bursa hepimizin bildiği gibi deprem açısından çok riskli bölgede yer alıyor. Bursa ve çevresinde deprem oluşturabilecek birçok aktif fayın olduğunu biliyoruz. En son daha önce Nilüfer'de başlattığımız fayların yer tespiti sonuçlarını, seçim öncesi ve sonrası paylaştık. Fay hattı stadyum ile hastanenin arasından geçiyor ve kentin içinden geçip Yenişehir'e kadar uzanıyor. 1855 depremini zaman zaman bize 'en büyük yıkıcı deprem' diye anlatırlar. O zamanki nüfusun yüzde 5'ini kaybetmişiz. O depremin benzerinin bu günlerde olduğunu düşünün, felaketin boyutu inanılmaz olur" diye konuştu.

"DEPREM RİSKİNE KARŞI SAVUNMASIZ" Göreve geldiklerinden bu yana Bursa'yı depreme karşı daha dirençli hale getirmek için belediye ekiplerinin yoğun bir şekilde stratejik hedefler ortaya koyduklarını kaydeden Mustafa Bozbey, şöyle devam etti: "Bunun yanında toplumun da bilgilendirilmesi son derece önemli. Tabi bu çalışmaların başında Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JIKA) ile ortaklaşa yürütülen bir proje var. Bu projeyle Bursa Büyükşehir Belediyesi risk azaltma ve önleme projesi yürütülüyor. Bu projeyle birlikte Bursa'da hasar riski yüksek yapı analiz ediliyor ve çözüm önerileriyle birlikte rapor hazırlanıyor. Bu raporlardaki çözüm önerileri doğrultusunda da ilgili dairelerimiz işlemlerini hemen başlatıyor. Bu çalışmayla birlikte muhtemel depremde kritik yol ağları da belirlenerek kentsel direnç planı da ortaya çıkıyor. Devam eden bu proje çerçevesinde Bursa'nın büyük bir kısmının deprem riskine karşı oldukça savunmasız olduğunu ortaya koymuştur." REKLAM